Комедия "Бизнес по-казахски в Бразилии" вышла в кинопрокат

28 декабря 2023 года в кинотеатрах стартовал показ казахстанской комедии "Бизнес по-казахски в Бразилии", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Новое приключение снимал Алишер Утев. В комедии задействован прежний актёрский состав. Съемки 80-минутного фильма проходили в Бразилии и Казахстане. К слову, "Бизнес по-казахски в Индии" стал лидером по кассовым сборам в этом году, собрав больше 1 млрд 200 млн тенге.

Комедия – продолжение истории пятёрки друзей, каждый из которых находит свою дорогу в жизни. В новой комедии главный герой Жомарт, переживающий кризис среднего возраста, уезжает в Бразилию, в страну, где меньше всего казахов. Прямо в аэропорту его похищает местная банда, приняв за богатого китайца. Кто же придёт к нему на помощь?