Комбинат по обработке горельника обещает жителям Абайской области 530 рабочих мест

На днях был подписан меморандум о совместной деятельности между казахстанским ТОО "Универсал СМ" и китайской "Luyi Country Hongyao Furniture Co.LTD" по строительству в Абайской области деревообрабатывающего комплекса. Проект планируется реализовать на территории индустриальной зоны г. Семей на площади 55 га, мощность переработки древесины составит свыше 250 тыс. кубометров в год, сообщил корреспонденту BaigeNews.kz казахстанский инвестор. Сгоревшие в пожаре сосны пойдут на переработку с последующим производством мебели и комплектующих.

Масштабный июньский пожар 2023 года обеспечил Абайскую область немыслимым количеством древесного сырья. Лесной пожар оставил после себя 6 млн кубометров сгоревших сосен. Для самостоятельного спила и реализации казахстанским лесникам потребуется больше 30 лет. При этом качество древесины падает с каждым месяцем. Шелкопряд постепенно превращает деловой и полуделовой лес в дрова. Кроме того, пока сгоревшие хвойные не спилены, в зоне риска остаются здоровые деревья.

Поэтому Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана утвердило Дорожную карту по привлечению инвесторов для ликвидации последствий лесных пожаров, которую разработал акимат Абайской области.

Согласно этому проекту в резервате "Семей Орманы" санитарные рубки и сбыт древесины будут проходить с участием инвесторов - отечественных и зарубежных. Работа с ними проводится через аукционы.

Сейчас параллельно с лесниками работу в сгоревшем лесу ведут местные предприниматели, которые путём аукциона разрабатывают отведённые для расчистки участки.

Заинтересованные предприниматели выигрывают лоты, уплачивают взносы и "заходят" в сгоревший бор со своей техникой. В одном квартале 5 - 8 тысяч кубометров древесины.

Но, пожалуй, самым масштабным проектом в дорожной карте на сегодня является совместный казахстанско-китайский проект по строительству деревообрабатывающего комплекса в Семее.

На III Форуме межрегионального сотрудничества, который прошёл в рамках 8-й международной выставки ЭКСПО "Китай-Евразия", были подписаны соответствующие соглашения. Выставка проходила в Урумчи с 26 по 30 июня.

Фото: ТОО "Универсал СМ"

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев, который принял участие в форуме, подписал меморандум о сотрудничестве с китайской компанией.

Как рассказал корреспонденту генеральный директор компании ТОО "Универсал СМ" Жандос Турсынгалиулы, проект планируется реализовать на территории индустриальной зоны г. Семей. Площадь деревообрабатывающего комплекса займёт 55 га. Мощность переработки древесины составит свыше 250 тыс. кубометров в год.

"Совместно с компанией "Luyi Country Hongyao Furniture Co.LTD" мы планируем перерабатывать древесину с последующим производством деревянных плит, ЛДСП материала, МДФ, корпусной и мягкой мебели для дома и офиса на внутренний рынок и экспорт в страны Средней Азии и Китая. Реализация проекта позволит обеспечить население области 530 новыми рабочими местами", - рассказала о деталях проекта гендиректор ТОО "Универсал СМ" Жандос Турсынгалиулы.

В настоящее время в рамках реализации данного проекта ведётся работа по оформлению земельного участка и необходимой документации для строительства комбината, подбору необходимой лесозаготовительной спецтехники, заключение договоров с партнёрами о поставке необходимого оборудования для производства ЛДСП плит и мебели.

Общая стоимость проекта составит 30 млн долларов США с равной 50%-ной долей казахстанской и китайской стороны.

"Заключённый Меморандум о совместной деятельности между ТОО "Универсал СМ" и "Luyi Country Hongyao Furniture Co.LTD" позволит увеличить уставной капитал компании. Проект положительно отразится на социально-экономическом развитии путём увеличения объёма производства обрабатывающей промышленности области, товарооборота между странами, экспорта продукции, дополнительных налоговых платежей в бюджет, и создания новых рабочих мест", - пояснил Жандос Турсынгалиулы.

В первые два-три года после пожара древесина представляет коммерческую ценность. Её продают в качестве обрезного и необрезного пиломатериала - досок, шпал, бруса, швырка. К примеру, стоимость одного кубометра 6-метровой обрезной доски - больше 77 тысяч тенге, а необрезной – около 45 тысяч.

Резко-континентальный климат и вредители региона постепенно превращают ствол сгоревшей сосны в труху. И тогда её можно продать только как дровяную древесину, которая предназначена для растопки печей. Это примерно 1 800 тенге за кубометр.

Выходит, экономическую выгоду от горельника можно получить только в ближайшие годы. Однако есть два НО. Первое: имеющееся на сегодня количество пиломатериала невозможно реализовать в короткие сроки из-за низкого спроса. А второе: у резервата нет столько техники. Поэтому со стороны Министерства экологии и акимата Абайской области идёт активный поиск инвесторов.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира это она из первоочередных задач на сегодня.

"Четыре компании выразили свою заинтересованность, Представители приезжают, смотрят, уезжают и считают экономику – выгодно или нет ставить здесь заводы. Поэтому сейчас мы в режиме ожидания. Есть предварительные соглашения, идёт разведка", - пояснил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Максат Елемесов.

Жители Абайской области тревожатся из-за слухов о разработке горельника иностранными компаниями. В Комитете уверяют, что работать со сгоревшими деревьями непосредственно в бору имеют право только казахстанцы.

"Заготовкой в соответствии с лесным и земельным кодексом будут заниматься только казахстанские компании. Потому что по действующему законодательству в лесу могут работать только граждане РК и лица без иностранного участия. Российских и китайских фирм в резервате нет. Планируется, что они будут заниматься переработкой, покупая древесину у отечественных компаний", - пояснил Максат Елемесов.

Однако люди заметили в сгоревшем реликтовом бору не типичную для резервата технику. По словам Максата Елемесова, это арендованная казахстанцами спецтехника для переработки стволов полного цикла.

"Казахстанская компания по аукциону выкупила два квартала. Объёмы большие, дедовским методом с помощью бензопил расчищать лесосеки от гари очень долго. Поэтому они арендовали в Российской Федерации лесозаготовительные машины. У харвестеров хорошая производительность - порядка 150-250 кубометров в смену. Сейчас лесники своими силами заготавливают до 40 кубометров", - отметил наш собеседник.

Если всю гарь пустить на пиломатериал, то местный рынок будет перенасыщен древесным продуктом. В Семее функционирует свыше полусотни частных пилорам, которые предлагают покупателю большой объём высококачественной первосортной древесины из соседней Росии. Отечественные доски и шпалы второго и третьего сорта не способны с ним конкурировать. А значит товар будет залёживаться и гнить на складах. Специалисты видят решение проблемы в открытии комбинатов по глубокой переработке гари. В идеале региону нужен целлюлозный завод, считают в Комитете.