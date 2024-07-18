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Команду мам по футболу впервые создали в Астане

Сегодня, 15:27
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акимат Астаны Сегодня, 15:27
Сегодня, 15:27
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Фото: акимат Астаны

В школе-лицее №37 имени Сырбая Мауленова Астаны впервые создана команда мам по футболу "Арыс 37". Женщины готовятся выступить на чемпионате в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"В состав команды, созданной в мае, вошли парикмахер, индивидуальный предприниматель, бухгалтер, педагог и домохозяйки. Их цель – поддерживать здоровый образ жизни. Кроме того, они будут защищать честь страны на чемпионате, который ежегодно проходит в Москве среди мам. Найдены спонсоры, которые поддержали игроков", - уточнили в акимате.

Тренироваться женщины собираются трижды в неделю по вечерам. 

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