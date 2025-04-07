Прокуратура Чингирлауского района Западно-Казахстанской области в ходе анализа установила факты нарушения конституционных прав 40 учителей на получение вознаграждение за их труд, передаёт BaigeNews.kz.

В частности, в 2024 году отделом образования района не были оплачены командировочные расходы 40 учителям на общую сумму 2,4 млн тенге.

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Конституции Республики Казахстан каждый имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту от безработицы.

Согласно под пунктам 1), 2) и 3) пункта 2 статьи 127 Трудового кодекса работникам, направленным в командировку, должны быть оплачены: суточные на все дни пребывания в командировке, включая время в пути, расходы на проезд к месту назначения и обратно, а также расходы по найму жилого помещения.

По представлению прокуратуры командировочные расходы на общую сумму 2,4 млн тенге оплачены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

