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Командир полиции Астаны задержан по подозрению в коррупции Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59
261

Командир полиции Астаны задержан по подозрению в коррупции

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении командира роты дорожно-патрульной службы Департамента полиции столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Его подозревают в пособничестве на покушение к даче взятки в крупном размере работникам судебной системы через бывшего сотрудника Управления материально-технического обеспечения при прокуратуре за положительное решение по гражданскому делу.

"Гражданин "Ж" в прокуратуре занимал административную должность, оперативным сотрудником не являлся, в период совершения преступления был безработным. 8 июня этого голас санкции следственного суда указанные лица заключены под стражу. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.

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Сегодня, 10:59
261
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