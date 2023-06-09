Командир полиции Астаны задержан по подозрению в коррупции

Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении командира роты дорожно-патрульной службы Департамента полиции столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Его подозревают в пособничестве на покушение к даче взятки в крупном размере работникам судебной системы через бывшего сотрудника Управления материально-технического обеспечения при прокуратуре за положительное решение по гражданскому делу.