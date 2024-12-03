Команда ветеранов из Казахстана завоевала второе место в международном чемпионате по регби

Команда ветеранов казахстанского регби Nomad Warriors успешно выступила на престижном турнире Dubai 7s International Vets Social 35+, проходившем с 29 ноября по 1 декабря в рамках международного чемпионата по регби-7 HSBC SVNS Series, передаёт BaigeNews.kz.

За три дня турнира команда продемонстрировала высокий уровень подготовки, уверенно выйдя из группы со второго места и одержав победы в четвертьфинале и полуфинале. В напряжённой борьбе за чемпионский титул Nomad Warriors уступили только на финальном этапе элитного соревнования.

Костяк команды составляют игроки из Алматы, к которым присоединились бывшие игроки сборной Казахстана, прибывшие из Германии, Кыргызстана, России и Франции. Несмотря на то, что команда не играет в постоянном составе, ветераны продемонстрировали сплочённость и мастерство.

Капитан команды Азамат Отарбаев во время награждения отметил сложность первых матчей.

"В первый день соревнований было немного непривычно. Состав не играет регулярно, к сожалению. Не все смогли присоединиться, по личным либо финансовым причинам. Но в процессе турнира, мы играли все лучше и лучше. Жаль, что немного не хватило, финал выдался тяжелым и напряженным. Были все шансы, немного не хватило сил и удачи", - сказал Отарбаев.

Особую благодарность команда выразила своим спонсорам ТОО Mont Tech и бренду Commvault за поддержку, которая позволила ветеранам достойно представить Казахстан на международной арене.