Команда Telegram впервые прокомментировала задержание Дурова

Команда Telegram прокомментировала задержание основателя мессенджера Павла Дурова во Франции, передаёт BaigeNews.kz.

"Telegram соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах, модерация соответствует стандартам отрасли и постоянно совершенствуется; Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление ею; Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, он часто путешествует по Европе; Почти миллиард людей используют Telegram как средство общения и как источник важной информации; Ждём скорейшего разрешения этой ситуации", – отмечается в завлении.

Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже поздним вечером 24 августа. Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним были девушка и его телохранитель. По версии Telegram-каналов Дуров собирался поужинать в Париже, а его спутницей, предположительно, была криптокоуч Юлия Вавилова.

СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее на арест Дурова отреагировал Илон Маск. Пользователи Сети пытаются выяснить, что же теперь будет с платформой Telegram, где многие успели завести и развить собственные блоги. Предпринимателя, к слову, поддержали многие казахстанские деятели. К примеру, заявление по поводу ареста Дурова опубликовал Союз журналистов Казахстана, а также в социальных сетях высказался глава Минцифры Жаслан Мадиев.

Прокуратура Парижа планирует 26 августа сделать заявление для прессы по Дурову.