  • 2 Февраля, 22:57
  • BAIGENEWS

Команда СГО вошла в тройку лидеров на турнире спецназа в Дубае

Всего в соревнованиях участвуют 106 команд более чем из 80 стран.

Сегодня, 22:14
АВТОР
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пресс-служба СГО Сегодня, 22:14
Сегодня, 22:14
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Фото: пресс-служба СГО

Команда "Сардар А" Службы государственной охраны РК по итогам двух дней соревнований среди бойцов спецназа "UAE SWAT CHALLENGE-2025" в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.

"Команда стала победителем второго этапа турнира, выполнив задание за 00:53:39 минут. По итогам двух дней соревнований "Сардар А" занимает третье место в общем зачете. Впереди  ждут ещё три соревновательных дня", — сообщили в пресс-службе СГО.

 
 
 
 
 
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Публикация от ҚР МКҚ | СГО РК (@sgork_official)

Напомним, всего в соревнованиях участвуют 106 команд более чем из 80 стран. Казахстан представлен 12-ю отрядами. Среди них подразделения национальной безопасности, государственной охраны и региональных департаментов полиции. Впереди их ждут еще четыре дня соревнований. Блестящие результаты также показывают и команды МВД РК.

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