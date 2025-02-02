Команда "Сардар А" Службы государственной охраны РК по итогам двух дней соревнований среди бойцов спецназа "UAE SWAT CHALLENGE-2025" в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.

"Команда стала победителем второго этапа турнира, выполнив задание за 00:53:39 минут. По итогам двух дней соревнований "Сардар А" занимает третье место в общем зачете. Впереди ждут ещё три соревновательных дня", — сообщили в пресс-службе СГО.

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Напомним, всего в соревнованиях участвуют 106 команд более чем из 80 стран. Казахстан представлен 12-ю отрядами. Среди них подразделения национальной безопасности, государственной охраны и региональных департаментов полиции. Впереди их ждут еще четыре дня соревнований. Блестящие результаты также показывают и команды МВД РК.