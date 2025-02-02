Команда СГО вошла в тройку лидеров на турнире спецназа в Дубае
Всего в соревнованиях участвуют 106 команд более чем из 80 стран.
Сегодня, 22:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
113Фото: пресс-служба СГО
Команда "Сардар А" Службы государственной охраны РК по итогам двух дней соревнований среди бойцов спецназа "UAE SWAT CHALLENGE-2025" в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz.
"Команда стала победителем второго этапа турнира, выполнив задание за 00:53:39 минут. По итогам двух дней соревнований "Сардар А" занимает третье место в общем зачете. Впереди ждут ещё три соревновательных дня", — сообщили в пресс-службе СГО.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, всего в соревнованиях участвуют 106 команд более чем из 80 стран. Казахстан представлен 12-ю отрядами. Среди них подразделения национальной безопасности, государственной охраны и региональных департаментов полиции. Впереди их ждут еще четыре дня соревнований. Блестящие результаты также показывают и команды МВД РК.
Самое читаемое
- Билеты от 10 тысяч тенге: перелёт в какие города Казахстана будет дешёвым
- Дикий Арман попытался вскрыть себе вены в колонии
- Что даст отмена госрегулирования цен на бензин и дизтопливо в Казахстане
- Снег, туман и гололёд: по Казахстану вновь объявлено штормовое предупреждение
- Смерти от гриппа в Румынии: власти бьют тревогу