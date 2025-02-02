Команда "Сункар" Министерства внутренних дел Казахстана завоевала "золото" в первый день международных соревнований среди групп спецназа SWAT Challenge в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Боевые соревнования, проходящие в Дубае, удачно начались для казахстанских команд.

Бойцы МВД Казахстана показали лучший результат и возглавили общий командный зачет в первый день соревнований. Другие отряды "Арыстан", "Сардар" и "Арлан", также представляющие Казахстан, вошли в топ-10 лидеров. На второй день состязаний в лидеры вырвались "Сардар" и "Арыстан".

Спецподразделение "Сункар" преодолело первый этап соревнований за 1 минуту 34 секунды. За это время бойцы прошли препятствия, поразили цели и освободили условных заложников. Казахстанские оперативники показали результат, к которому смогли приблизиться только китайские отряды. Разница между двумя командами минимальна.

"Это отличная возможность для спецподразделений продемонстрировать свою подготовку. Благодаря поддержке Главы государства и Правительства им уделяется большое внимание. Они обеспечены специальной экипировкой, вооружением и проходят усиленную подготовку для успешного проведения антитеррористических операций", — рассказал заместитель министра внутренних дел РК - главнокомандующий Национальной гвардии Ансаган Балтабеков.

Отметим, что в этом году в международных соревнованиях впервые принимают участие казахстанские девушки. Команда получила название "Томирис". В неё вошли лучшие представительницы со всех регионов страны.

Всего в соревнованиях участвуют 106 команд более чем из 80 стран. Казахстан представлен 12-ю отрядами. Среди них подразделения национальной безопасности, государственной охраны и региональных департаментов полиции. Впереди их ждут еще четыре дня соревнований.