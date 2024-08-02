Команда казахстанцев выбыла из борьбы за медали в фехтовании на шпаге на Олимпиаде
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
63Фото: Турар Казангапов
На Олимпийских играх в Париже проходят командные соревнования по фехтованию на шпаге среди мужчин. Казахстанская команда выступила в 1/4 финала, передаёт BaigeNews.kz.
Розыгрыш наград в этом виде программы стартовал с четвертьфиналов. В первом матче Казахстан встречался с Венгрией.
Противостояние завершилось победой соперников со счётом 45-30.
Таким образом, наша команда прекратила борьбу за медали. Теперь фехтовальщики будут биться за 5-8 места. В следующем матче соперником будет Египет.
Казахстан в этом виде представляют Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.
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