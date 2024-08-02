Команда казахстанцев выбыла из борьбы за медали в фехтовании на шпаге на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже проходят командные соревнования по фехтованию на шпаге среди мужчин. Казахстанская команда выступила в 1/4 финала, передаёт BaigeNews.kz.

Розыгрыш наград в этом виде программы стартовал с четвертьфиналов. В первом матче Казахстан встречался с Венгрией.

Противостояние завершилось победой соперников со счётом 45-30.

Таким образом, наша команда прекратила борьбу за медали. Теперь фехтовальщики будут биться за 5-8 места. В следующем матче соперником будет Египет.

Казахстан в этом виде представляют Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай.