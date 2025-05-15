Команда Казахстана пробилась в финальную часть юниорского Кубка Билли Джин Кинг
Решающее очко команде Казахстана принесла Ева Корышева.
Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
104Фото: ktf.kz
Юниорская команда Казахстана по теннису пробилась в полуфинал отборочного турнира зоны Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
В четвертьфинале наши теннисистки одержали победу над командой Индии. В первой игре Еркежан Жанатаева в двух часовом матче одержала волевую победу над Мундхе Арун - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.
Решающее очко команде Казахстана принесла Ева Корышева, которая уверенно переиграла Аахан Аахан со счётом 6:1, 6:1.
Таким образом, наша команда досрочно пробилась в финальную часть юниорского Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт в Чили в ноябре.
В 2023 году казахстанки на финальном этапе чемпионата мира в Севилье заняли девятое место.
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