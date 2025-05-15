Юниорская команда Казахстана по теннису пробилась в полуфинал отборочного турнира зоны Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

В четвертьфинале наши теннисистки одержали победу над командой Индии. В первой игре Еркежан Жанатаева в двух часовом матче одержала волевую победу над Мундхе Арун - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3.

Решающее очко команде Казахстана принесла Ева Корышева, которая уверенно переиграла Аахан Аахан со счётом 6:1, 6:1.

Таким образом, наша команда досрочно пробилась в финальную часть юниорского Кубка Билли Джин Кинг, который пройдёт в Чили в ноябре.

В 2023 году казахстанки на финальном этапе чемпионата мира в Севилье заняли девятое место.