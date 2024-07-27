Команда Казахстана поборется за "бронзу" в пулевой стрельбе на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
115Фото: olympic.kz
Команда Казахстана по пулевой стрельбе успешно выступила в квалификации соревнований среди смешанных команд на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Ислам Сатпаев и Александра Ле выполнили программу по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.
Спортсмены показали третий результат и будут биться в финальном блоке за бронзовую медаль. Соперниками станут спортсмены из Германии.
За "золото" сразятся Китай и Южная Корея.
Вторая казахстанская команда, которую представили Константин Малиновский и Арина Алтухова, стала 27-й.
Добавим, что финалы пройдут сегодня, 27 июля. Начало в 13.30.