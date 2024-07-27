Команда Казахстана поборется за "бронзу" в пулевой стрельбе на Олимпиаде в Париже

Команда Казахстана по пулевой стрельбе успешно выступила в квалификации соревнований среди смешанных команд на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Ислам Сатпаев и Александра Ле выполнили программу по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Спортсмены показали третий результат и будут биться в финальном блоке за бронзовую медаль. Соперниками станут спортсмены из Германии.

За "золото" сразятся Китай и Южная Корея.

Вторая казахстанская команда, которую представили Константин Малиновский и Арина Алтухова, стала 27-й.

Добавим, что финалы пройдут сегодня, 27 июля. Начало в 13.30.