Команда Казахстана по греко-римской борьбе осталась без медалей на молодёжном чемпионате мира
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
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Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на молодёжном чемпионате мира в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Последним от команды на ковёр вышел Баглан Куаныш. Он имел шансы взять бронзовую медаль в категории до 87 килограммов. Однако в первой схватке утешительного раунда потерпел поражение от Самета Ялдырана (Турция) - 2:3.
Таким образом, "классики" завершили чемпионат мира без наград.
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