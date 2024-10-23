Команда Казахстана по греко-римской борьбе осталась без медалей на молодёжном чемпионате мира

Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завершила выступление на молодёжном чемпионате мира в Тиране (Албания), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Последним от команды на ковёр вышел Баглан Куаныш. Он имел шансы взять бронзовую медаль в категории до 87 килограммов. Однако в первой схватке утешительного раунда потерпел поражение от Самета Ялдырана (Турция) - 2:3.

Таким образом, "классики" завершили чемпионат мира без наград.