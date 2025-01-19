Команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золото в Манаме
Решающий матч Казахстан провел против Франции.
Сегодня, 21:22
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Сегодня, 21:22Сегодня, 21:22
128Фото: Olympic.kz
Юниорская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира в Манаме (Бахрейн), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В командных соревнованиях Казахстан представили Нуржан Абжанов, Алексей Касаткин, Габидин Мустафин, Кирилл Проходов.
В четвертьфинале казахстанские шпажисты оказались сильнее Саудовской Аравии, победив со счетом 45:36. Затем в 1/2 казахстанцы разгромили Китай - 45:25.
Решающий матч Казахстан провел против Франции. По ходу противостояния наша команда уступала, однако смогла совершить камбэк и победить со счетом 44:43.
Добавим, что у девушек Каролина Фомина, Кристина Красикова, Наталья Зинякова и Арина Яковлева стали четвёртыми.
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