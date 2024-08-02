Мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге завершила Олимпийские игры на шестом месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В 1/4 финала командных соревнований наши шпажисты уступили соперникам из Венгрии.

После этого команда вступила в спор за 5-8 места. Обыграв Египет, казахстанцы в борьбе за пятое место бились против Италии. Матч завершился со счётом 45-36 в пользу итальянцев. В итоговом протоколе Казахстан стал шестым.

Нашу страну представляли Вадим Шарлаимов, Ерлик Сертай, Руслан Курбанов и Эльмир Алимжанов.