Команда из Северного Казахстана выбыла из конного марафона "Ұлы дала жорығы"
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
201Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Команда Северо-Казахстанской области выбыла из конного марафона "Ұлы дала жорығы". За два дня у них из строя выбыли сразу три лошади. Об этом сообщили в оргкомитете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Остальные участники успешно преодолели первые километры пути. Дальше будут соревноваться 18 команд.
Байга-марафон "Ұлы дала жорығы" - это масштабное республиканское состязание. Оно проходит при поддержке партии AMANAT, федерации конного спорта "JORYQ", а также министерства туризма и спорта. Общий призовой фонд турнира составляет 65 миллионов тенге.
Накануне участники начали свой путь из столицы. Им предстоит пройти на лошадях 1 300 километров до Туркестана.
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