Команда из Северного Казахстана выбыла из конного марафона "Ұлы дала жорығы"

Команда Северо-Казахстанской области выбыла из конного марафона "Ұлы дала жорығы". За два дня у них из строя выбыли сразу три лошади. Об этом сообщили в оргкомитете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Остальные участники успешно преодолели первые километры пути. Дальше будут соревноваться 18 команд.

Байга-марафон "Ұлы дала жорығы" - это масштабное республиканское состязание. Оно проходит при поддержке партии AMANAT, федерации конного спорта "JORYQ", а также министерства туризма и спорта. Общий призовой фонд турнира составляет 65 миллионов тенге.

Накануне участники начали свой путь из столицы. Им предстоит пройти на лошадях 1 300 километров до Туркестана.