  • 7 Сентября, 23:11
  • BAIGENEWS
У 1,8 млн казахстанцев повысятся заработные платы
В Казахстане выросли цены на авиабилеты
Российские эксперты обсудили Послание Президента народу Казахстан
Стамбул затопило после сильного ливня
В Уральске осужден экс-глава филиала Наццентра качества дорожных активов
В ЗКО мужчина выстрелил из ружья и ранил женщину и ребёнка
Президент посетил республиканскую базу олимпийской подготовки в Алматинской области
Студент из Анголы поговорил с Токаевым на казахском языке
Родители не разрешают детям ходить в школу в Туркестанской области
Токаеву показали передовые технологии в выращивании томатов в Алматинской области
Супружескую пару убили в Актобе
Сибирская язва в Акмолинской области: в больнице уже 14 человек
Сирены завоют 6 сентября в Астане
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Команда из Северного Казахстана выбыла из конного марафона "Ұлы дала жорығы"

Сегодня, 21:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
201
Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Команда Северо-Казахстанской области выбыла из конного марафона "Ұлы дала жорығы". За два дня у них из строя выбыли сразу три лошади. Об этом сообщили в оргкомитете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Остальные участники успешно преодолели первые километры пути. Дальше будут соревноваться 18 команд.

Байга-марафон "Ұлы дала жорығы" - это масштабное республиканское состязание. Оно проходит при поддержке партии AMANAT, федерации конного спорта "JORYQ", а также министерства туризма и спорта. Общий призовой фонд турнира составляет 65 миллионов тенге.

Накануне участники начали свой путь из столицы. Им предстоит пройти на лошадях 1 300 километров до Туркестана.

Самое читаемое

Наверх