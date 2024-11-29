Колумбия побила мировой рекорд по изъятию кокаина

Правоохранители Колумбии вместе с коллегами из 62 стран поставили мировой рекорд в борьбе с поставками кокаина, изъяв 225 тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews. Облавы на наркоторговцев проводились в рамках шестинедельной операции "Орион".

Всего колумбийцы и их партнеры остановили 6 судов, перевозивших, как выяснилось, кокаин. Часть запрещенного груза была обнаружена на полупогружной лодке, она следовала по новому маршруту наркотрафика в Австралию.

Помимо кокаина, партнеры по "Ориону" забрали у перевозчиков тысячу тонн марихуаны и оружие. Арестованы 400 человек.

"Это, возможно, самое крупное изъятие транзитного кокаина в истории Колумбии", - написал президент Колумбии Густаво Петро в соцсетях.

Интерес к австралийскому рынку у наркобаронов не случаен. По данным колумбийских сил безопасности, килограмм кокаина там можно сбыть за 240 тысяч долларов, что примерно в шесть раз дороже, чем в США.