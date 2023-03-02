Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился

Фото: ticketon.kz

Популярный казахстанский исполнитель The Limba официально женился, передаёт BaigeNews.kz. Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram.

В январе артист опубликовал помолвочное кольцо стоимостью 300 тысяч долларов США, дав понять, что его сердце занято. А в начале февраля поклонники стали свидетелями знакомства родителей The Limba с его невестой.

К слову, избранница певца Полина Филимонова - востребованный топ-кондитер и основатель самой большой кондитерской онлайн-школы в России и СНГ.

Примечательно, что она оставила свою девичью фамилию после замужества.

Фото: РБК