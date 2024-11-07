"Колоссальные затраты" - Касымбек о строительстве долгожданного моста

Долгожданный мост в сторону жилого массива "Ондирис" в Астане не построят, передаёт BaigeNews.kz.

Несколько лет назад горожанам обещали возвести путепровод через железнодорожные пути в сторону так называемого Лесозавода. Тогда речь шла о проекте строительства Малой кольцевой дороги, проходящей по улицам Угольная, Бейсековой, Кошкарбаева, Сарайшык и Улы Дала. Однако на отчётной встрече с жителями района "Байконыр" Женис Касымбек заявил, что мост не построят.

"Я вынужден, возможно, разочаровать, но в ближайшее время этого моста не будет. Там малая кольцевая предполагает огромный выкуп жилья, строений, земли. Этот выкуп два года назад стоил 25 миллиардов, сейчас он стоит наверно в два раза больше. Само строительство моста предполагает колоссальные затраты. Поэтому, к сожалению, в ближайшие два-три года мы этого проекта не видим", - сказал аким.

До этого Касымбек расказал, когда в эксплуатацию введут спортивный комплекс "Казахстан". Пообещал, что и бассейн, и ледовый каток будут достроены. Объект будет представлять из себя современное здание.

Кроме того, глава города высказался о последствиях непогоды, которая накануне обрушилась на Астану.