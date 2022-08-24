Колонки оказались в эпицентре скандала в Кокшетау

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Жители микрорайона Застанционный в Кокшетау требуют вернуть водоразборные колонки. Основную их часть несколько дней назад демонтировали, в качестве современной альтернативы власти настоятельно рекомендуют провести воду в дома. Но позволить себе это могут лишь немногие местные семьи — не по карману, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В компании "Кокшетау Су арнасы" инициативу объясняют стремлением уйти от потерь и несанкционированного забора воды. По словам коммунальщиков, ремонт и обслуживание колонок затратны как в плане финансов, так и рабочих рук.

Задолженность населения только по колонкам в посёлке составляет более 10 миллионов тенге.

"Вчерашнее пора отставить во вчера"

О том, что водоразборные колонки — анахронизм и пора шагать в ногу со временем, от представителей местной власти жителям Кокшетау приходилось слышать не раз. На прошлой неделе коммунальщики перешли от слов к делу — всего за пару дней сотрудники водоснабжающей организации "Кокшетау Су арнасы" демонтировали в поселке Застанционном, в простонародье именуемом "Шанхаем", большую часть колонок.

По словам местных жителей, из 20 источников воды осталось пять. Правда, в горакимате подчеркнули, что в рабочем состоянии были не 20, а 12 устройств.

Отметим, в "Шанхае", по официальным данным, живут 9,5 тысячи человек.

Столь непопулярную среди населения инициативу в компании "Кокшетау Су арнасы" объясняют тем, что обслуживать и ремонтировать водоразборные колонки сегодня нерентабельно, дорого. По словам генерального директора коммунального предприятия Ермека Умиргалиева, особенно трудно приходится зимой, когда заявки от населения поступают каждый день, а финансов и рабочих, чтобы отогревать колонки, не хватает. Поэтому людям приходится ждать, пока устранят неполадки, по несколько дней.

С этим жители Застанционного не могут не согласиться.

"Одного звонка не хватает, несколько раз им нужно позвонить, чтобы приняли меры. Даже если сделают колонку, она долго не работает, через время опять ломается", — высказался житель посёлка Канат Умбетов.

Несанкционированный забор воды — ещё одна веская причина, чтобы оставить колонки в прошлом. Коммунальщики сетуют, что люди берут большие объемы воды для полива.

По информации акимата Кокшетау, оплачивают потребители фиксированную сумму — всего 124 тенге на человека в месяц (по количеству прописанных членов семьи). И даже при таком демократичном тарифе пользователи колонок в Застанционном умудрились накопить огромные долги — 10 миллионов тенге. Причём, отмечают в госоргане, основная сумма долга "висит" на протяжениии 20 лет.

Местные жители, в свою очередь, отмечают: львиная доля от суммы приходится на "бесхозные" адреса: то есть хозяева официально числятся, но фактически по ним давно никто не живёт.

Когда комфорт не по карману

В качестве альтернативы старым-добрым колонкам власти предлагают проводить в дома водопровод. Это цивилизованно и гораздо удобней для самих же людей, уверены в акимате. Впрочем, с тем, что удобней, никто и не спорит. Вот только далеко не каждому жителю "Шанхая" это по карману. Суммы варьируются, в зависимости от расстояния до магистрали: от 300 тысяч тенге и выше. Между тем многие в поселке зарабатывают по 60-80 тысяч тенге. Этого хватает разве что на продукты первой необходимости, да и то с большой натяжкой.

Впрочем, от идеи провести воду в дом люди не отказываются.

"О том, что у нас собираются убирать колонки, мы узнали в октябре прошлого года, когда приезжал аким Кокшетау Бауржан Гайса. Он говорил, мол, XXI век, колонки пора оставить в прошлом. Тогда мы объясняли, что многие не потянут такие суммы. Колонки и до демонтажной акции имелись только на центральных улицах — воду проводить далеко, а значит, дороже. Просили, чтобы по улицам кинули ветку, общую магистраль, а там бы уже каждый себе провел, ведь гораздо дешевле. Обещали подумать, но ничего не сделали. А сейчас говорят, что денег нет", — разводит руками председатель инициативной группы по вопросам благоустройства микрорайона Застанционный Людмила Игонина.

"Мы акиму и представителю горводоканала говорили, что не у всех есть возможность подключаться к общей трассе, так как есть большие расстояния, и это очень сказывается на сумме. Предложили от общей трассы провести дополнительные трубы. Аким нас заверил, что подумает над нашим предложением, но все так и осталось. Навстречу жителям власти так и не пошли", — подтвердил Канат Умбетов.

Неэлитный поселок

Застанционный — микрорайон, мягко говоря, не элитный. Здесь живут много семей из категории социально уязвимых: одинокие пенсионеры, многодетные и неполные семьи, малоимущие, инвалиды. А инфраструктурных проблем — вагон и маленькая тележка. Начиная с плохих дорог и неосвещённых улиц с бродячими собаками и заканчивая регулярными потопами в весенние паводки и просто дождливую погоду. Состоятельные семьи однозначно выберут для проживания более благополучный микрорайон.

"Всего пять колонок на посёлок оставили, одна из них была нерабочая — пошли навстречу, отремонтировали. А ведь есть улицы, например, Мичурина, Акана Бекенова, где поблизости вообще колонок нет. В панике ищем, где набрать воду: ни помыться, ни постирать. А ведь надо детей в школу собрать, на носу зима — уголь-дрова заготовить, запастись на зиму луком-картошкой. Нет у нас денег. Вот и просим вернуть колонки", — возмущаются жители.

Но и наличие центрального водопровода, отмечает председатель инициативной группы, не гарантирует беспроблемного быта.

"У меня вода в доме вот уже как семь лет, всей улицей проводили. У нас в частном секторе знаете как бывает? Когда мороз, часто вода перемерзает, и тогда мы опять же бежим на колонку, пока не отогреют воду", — рассказала Людмила Игонина.

Коммунальщики обещают компромисс

Возмущённые люди вышли на улицу с требованием вернуть колонки. После такого протеста коммунальщики решились на компромисс. Генеральный директор ГКП на ПХВ "Кокшетау Су арнасы" пообещал восстановить три из них, но только после тщательного анализа, где их будет лучше оставить. Речь идет об улицах, где живут малообеспеченные семьи. Остальным придётся проводить воду.

"Для поселка упростим порядок оформления и получения разрешительных документов. По врезкам: некоторые будем делать бесплатно, в частности, это будут граждане с инвалидностью, многодетные, матери-одиночки, то есть социально уязвимые слои населения. Проведем переговоры с подрядной организацией, которые проводят данные виды работ. Частично поможем с материалами", — заверил Ермек Умиргалиев.

После инцидента аким Кокшетау Бауржан Гайса посчитал нужным раскритиковать работу коммунального предприятия и объявить генеральному директору "Кокшетау Су арнасы" Ермеку Умиргалиеву выговор "за несоответствующую работу касательно ликвидации колонок в микрорайоне Застанционный".

"Градоначальник отметил, что "в первую очередь мы должны позаботиться о том, чтобы провести домой централизованное водоснабжение, а затем уже убирать колонки". Дано поручение провести точечную работу с каждым жителем поселка", — сообщили в акимате города.

Первые шаги уже сделаны: руководитель коммунального предприятия вместе с инициативной группой проехал по Застанционному. Одну из колонок по улице Станиславского отремонтировали. Остальные две пока так и не вернули. Люди ждут и на всякий случай приглядывают за уцелевшими колонками: мало ли...