Коллекционные монеты к 800-летию Улуса Джучи выпустит в обращение Нацбанк Казахстана

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты JOSHY ULYSY. 800 JYL из серии "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.

В дизайне монет использовано изображение монумента хана Джучи. Его автор – казахстанский скульптор, художник-монументалист Газиз Ешкенов. На оборотной стороне – коллаж из монет времен Золотой Орды.

Монеты номиналом 5 тыс тенге изготовлены из серебра 925/1000 пробы с золочением массой 777,5 грамма и выпущены тиражом 100 штук.

Монеты номиналом 2 тыс тенге выполнены из серебра 925/1000 пробы с золочением массой 311 грамм, выпущены тиражом 300 штук.

Монеты номиналом 1 тыс тенге изготовлены из серебра 925/1000 пробы с золочением, тираж составил 1 тыс. штук.

Монеты номиналом 200 тенге изготовили из сплава мельхиор МН 25, массой 15 грамм. Их выпустили 8 тыс штук.

Информация о дате начала продаж монет будет дополнительно размещена на официальном сайте НБК.