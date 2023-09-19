Коллектив онкологического центра Семея просит акима области сменить их руководство

24 июля этого года в Центре ядерной медицины и онкологии г. Семей произошла радиационная авария - робот-фасовщик пролил 22 ГБк (гигабеккерелей - ед. измерения дозы излучения) радиофармпрепарата. Первое подобное происшествие за полтора года работы Центра привело к большим переменам в работе медучреждения, за которыми последовала остановка диагностического оборудования, увольнение заведующего отделением и бесконечные проверки. Сотрудники уверяют, что причина происходящего – безразличие руководства. Администрация, в свою очередь, считает, что коллектив просто не был готов к реформам внутри учреждения. Что сейчас происходит в долгожданном населением медицинском центре - разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

В области Абай самая высокая заболеваемость онкологическими патологиями в Казахстане. Главная причина – последствия испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. В связи с этим действующий онкологический центр Семея, открытый в 1959 году, непрерывно модернизировался, а в апреле 2021 года к нему пристроили долгожданный Центр ядерной медицины с высокотехнологичным оборудованием, аналогов которому нет во всей стране. С тех пор учреждение именуется как Центр ядерной медицины и онкологии г. Семей.

Благодаря позитронно-эмиссионному томографу (ПЭТ) и однофотонному эмиссионному компьютерному томографу (ОФЭКТ) нового поколения здесь диагностируют многие хронические заболевания на ранней стадии, а лечить болезни щитовидной железы без хирургического вмешательства приезжают люди со всего Казахстана, и даже соседних стран.

Долгострой, который со скандалом возводился на протяжении десяти лет, стал надеждой на исцеление для тысяч казахстанцев. Однако, по мнению сотрудников ЦЯМиО, внутренние проблемы привели к остановке ряда процедур из-за неисправности аппаратов. Причиной стало отсутствие обслуживания медицинского и технологического оборудования. Об этом коллектив в своём письме уведомил 28 июля акима области Абай, а спустя полтора месяца, 5 сентября, и лично президента.

"Уважаемый Нурлан Тельманович! Мы, коллектив КГП на ПХВ "Центр ядерной медицины и онкологии" УЗ Области Абай выражаем свое недовольство работой руководства Центра. С момента прихода нового руководителя Белихиной Т.И. психологическая обстановка в Центре стала невыносимой, набрав кучу юристов руководство центра фактически ведет преследование неугодных сотрудников, имеющих собственное мнение. Без обсуждения с коллективом, не спрашивая ничье мнение, руководителем центра, которая, кстати, также является членом наблюдательного совета, была изменена структура Центра, что фактически сломало весь настроенный и отработанный механизм работы центра. Руководитель центра на объективные замечания, которые высказываются устно и отправляются в виде служебных записок, реагирует агрессивно, либо полностью игнорирует", - так начинается письмо, отправленное на имя акима области Абай от 28 июля.

После обращения в областной акимат была сформирована мониторинговая группа, которая в конце июля отправилась в Онкоцентр выяснять - правдивы ли претензии сотрудников.

В группу по рекомендации акимата были включены представители Службы внутреннего аудита, Комитета контроля за медицинской фармдеятельностью, Территориального департамента санитарно-эпидемиологического надзора, а также Территориального комитета по атомному и энергетическому контролю.

"Работать стало опасно"

Составлением и доставкой официальных писем от лица коллектива занимается бывший сотрудник Центра Дурен Адильбаев, который был уволен со дня отправки обращения акиму области. Он рассказал корреспонденту BaigeNews.kz. о том, почему стал неугодным для новой администрации и что происходит за воротами учреждения, куда его больше не пускают.

По его словам, изменения начались с назначением нового руководителя. 28 декабря директором Центра ядерной медицины и онкологии стала Татьяна Белихина. До неё 25 лет онкологической службой Семейского региона руководил Марат Сандыбаев, который год назад возглавил новое ведомство - Управление здравоохранения области Абай. Татьяна Ивановна несколько лет работала заместителем Сандыбаева.

"Как только начался этот год и сменилось руководство, условия наши поменялись. Было нарушение в части привлечения неизвестных лиц, у которых даже нет разрешения подходить к этому оборудованию. Начали выявляться такие факты, и нам было нереально работать правильно и безопасно. Мы не знали, чего ждать от аппаратов. У меня всегда были хорошие отношения с руководством, проблемы начались, когда я начал говорить руководству, и позже писать обращение по поводу циклотрона и отсутствия обслуживания оборудования в Комитет атомного и энергетического надзора, - пояснил причинно-следственную связь положения Даурен Адильбаев. - По завершении проверки был получен ответ от Комитета атомного и энергетического надзора и контроля о том что для физических лиц Комитетом невозможно провести проверку из-за установленных проверочных листов. Но в рамках Межведомственной комиссии по рассмотрению коллективного обращения Центра Комитетом было предложено рассмотреть возможность наложения дисциплинарного взыскания в виде "строгого выговора" в отношении директора Центра Белихиной Т.И. за допущение лица без соответствующей лицензии в области использования атомной энергии".

По мнению нашего собеседника, отсутствие контроля и обслуживания аппаратов стало причиной сбоя в работе циклотрона, а затем и радиационного инцидента с проливом радиоактивного препарата.

"Контроль эксплуатационных параметров лучевых аппаратов - важный вопрос и сейчас одна из больных тем в центре. Обычно контроль проводился в феврале, а в этом году только в середине июля. Данные виды работ в компетенции сервисной службы ЦЯМиО согласно Приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года "Об утверждении стандарта организации оказания онкологической помощи населению Республики Казахстан". Но почему-то контроль постоянно пытаются повесить на меня, на мой отдел", - говорит экс-заведующий Службы радиационной безопасности ЦЯМиО Даурен Адильбаев.

Как заявляют сотрудники Центра в письме, с начала 2023 года не обслуживался циклотрон, модули синтеза, автоматизированная система расфасовки (робот), оборудование лаборатории контроля качества и другое. Не закуплены расходные материалы для производства радиофармпрепаратов (РФП).

"Соответственно, есть опасения серьезной поломки дорогостоящего оборудования. Согласно требованиям эксплуатация медицинского оборудования без обслуживания запрещается", - говорится в письме коллектива ЦЯМиО.

Даурен Адильбаев добавил, что кроме медицинского оборудования без обслуживания эксплуатировались вентиляционные системы радиационно-опасных участков, которые являются динамической защитой от радиоактивного излучения.

Поданная от инженеров техническая спецификация для государственного закупа была откорректирована, откуда были убраны фильтры ультратонкой очистки, которая очень важна для стерильности производимого препарата, и угольные фильтры, которые препятствуют попаданию в атмосферу радиоактивных веществ.

В таком же внимании все полгода нуждалась система хранения жидких радиоактивных отходов. По словам нашего собеседника, данные факты подтверждены ответом Межведомственной комиссии, которая была направлена на мониторинг по инициативе Управления здравоохранения.

"При проверке Межведомственной комиссии от Управления здравоохранения договоры о безвозмездном оказании услуг отсутствовали, а при проверке от акима области чудным образом появились. В разное время были разные проблемы - и оборудование ошибки выдавало, и специалист позже приезжал. Но так, чтобы всё оборудование стояло без обслуживания, и нарушались требования радиационной безопасности - у нас никогда не было", - говорит Даурен.

Напомним, 29 марта на электронную почту сотрудникам поступила коллективная ведомость о зарплате всего коллектива. По словам сотрудников, там значились миллионные оклады, предназначавшиеся для администрации, юристов и бухгалтеров. Позже сотрудники Центра опровергли эту информацию, пояснив рассылку сбоем в программе "1С:Бухгалтерия", где, к тому же, данные были отражены некорректно.

По словам Даурена, по этому случаю Департамент внутреннего государственного аудита выявил ряд нарушений, в ходе которых были допущены необоснованные выплаты (надбавки, стимулирующие выплаты, доплаты за совмещение должностей врача соответствующей специальности сверх допускаемого предела нагрузки, доплаты за высокотехнологичные медицинские услуги лицам, не участвующим в процессе оказания данного вида медицинских услуг) на общую сумму около 23 миллионов тенге,

Ещё одна проверка, уже Управлением государственного санитарно-эпидемиологического надзора, была инициирована по поводу реконструкции помещений, переданных в аренду. СЭС установило ряд нарушений, где одним из серьезных является отсутствие проекта реконструкции, из-за чего невозможно получить санитарное заключение.

"В настоящее время у коллектива вызывает сомнение законности назначения Белихиной Т.И. директором Центра. Так как она была назначена директором 28-го декабря 2022 года, а в состав наблюдательного совета в качестве директора вошла 8-го декабря 2022года. Кроме того, "Законом о государственном имуществе" запрещается работникам быть в составе наблюдательного совета. Как раз наблюдательный совет - инициатор конкурса на должность директора. Более того, было необоснованно превышено требование, такое, как стаж работы в области ядерной медицины, хотя такого нет в Приказе Министра здравоохранения о квалификационных характеристиках должностей работников здравоохранения" - поясняет Даурен.

Директор Онкоцентра: "претензии не обоснованы"

Мы попросили прокомментировать сложившуюся ситуацию директора Центра ядерной медицины и онкологии Татьяну Белихину.

28 декабря она назначена директором Центра с трёхмесячным испытательным сроком, который закончился 28 марта. В первый же день официального вступления в должность, 29 марта, в Центре начались проверки Департаментом внутреннего государственного аудита. Сложно поверить в совпадение, считает директор.

Татьяна Ивановна пояснила, что претензии, указанные в письме сотрудниками центра, были необоснованными. Подтверждением тому являются результаты мониторинга, проводимые на регулярной основе в учреждении с 28 июля.

"Были все проверки по обслуживанию медицинской техники. Они не нашли нарушений. Вчера мы получили ответ с Комитета Атомной энергетики, где говорится, что обслуживание собственного оборудования, которое принадлежит ЦЯМиО, мы имеем право осуществлять нашей сервисной службой. В нашем Центре 516 единиц техники. Естественно, что-то может ломаться, простаивать. Вопиющей ситуации, которая бы мешала оказывать помощь пациентам, нет. Сегодня и ПЭТ, и ОФЭКТ работают", - пояснила Татьяна Ивановна. - Согласно приказу, обслуживание медицинской техники должно проводиться не реже одного раз в год. Оборудование в рабочем состоянии и будет проходить сервисное обслуживание в сентябре месяце. Аппараты работают. 2023 год не закончен, достаточно времени, чтобы произвести плановое техобслуживание", - пояснила Таатьяна Белихина.

Положительное заключение вынесли две комиссии от Комитета атомного и энергетического надзора и по работе циклотрона, задачей которого является производство радиофармпрепаратов для дальнейшей диагностики.

В письме президенту сотрудники ЦЯМиО указывали на то, что руководство допустило к обслуживанию радиационного оборудования несертифицированного сотрудника. Но руководство заявляет, что у сотрудника Института ядерной физики были все разрешительные документы.

"В последнее время сменилась структура госзакупок, появилось множество бюрократических препонов. Поэтому с некоторыми компаниями, с которыми у нас исторически сложились отношения, заключен договор, они готовы оказывать нам услуги на безвозмездной основе. Подобное позволило нам сэкономить 123 миллиона тенге и повысить зарплату сотрудникам", - рассказала о положительных изменениях работы Центра Татьяна Белихина.

Говоря об изменении структуры ЦЯМиО, которое, как следует из письма, разрушило надежды сотрудников на получение сертификата GMP (Good Manufacturing Practice), структура была приведена в соответствие с действующими требованиями. В результате штат лишился главного инженера.

"У нас по "Закону о госимуществе" не может быть больше двух замов. Поэтому должность главного инженера была сокращена. Административно-управленческий персонал не должен быть массивным. Работа в сторону аккредитации GMP будет продолжена, так как это наша цель. У нас только полтора года становления Центра", - рассказала о планах директор Центра.

По статистике Онкоцентра, в этом году количество поломок и простоев было в три раза меньше, чем в прошлом. Относительно выхода из строя робота-фасовщика радиофармпрепарата также есть заключение комиссии.

"Во-первых, по результатам аварии пострадавших нет. Во-вторых, этот случай комитетом по атомной энергетике был квалифицирован не как авария, а как инцидент. Робот находится в герметичном шкафу. Этот сотрудник (Д. Адильбаев) нарушил все нормы радиационной безопасности. Это умышленные действия, он создал повод для проведения проверок. Это наша точка зрения", - выразила мнение своего коллектива директор Центра.

Татьяна Белихина связывает большое количество жалоб от сотрудников с переменами в работе и усилением дисциплины.

"Не всем нравится дисциплина. Причиной изменения климата могут быть перемены, которые не всеми воспринимаются хорошо. И большое количество проверок. Руководителей, акимов во все времена ругают. Вот и я с этим столкнулась", - поделилась своим мнением Татьяна Белихина.

Позиция Облздрава

Руководитель управления здравоохранения области Абай Марат Сандыбаев, который ранее возглавлял ЦЯМиО г. Семей, сейчас находится в отпуске. Потому мы попросили ознакомить нас с результатами работы мониторинговой группы, чьё заключение носит рекомендательный характер, его заместителя Талгата Молдабекова.

"Мы выяснили, что некоторые замечания в этом письме соответствуют действительности. Центр ядерной медицины и онкологии был целым налаженным механизмом. С приходом нового руководства изменение структуры видимо повлияло на цепочку дальнейших действий. Мониторинговая группа отметила один из таких моментов - подтвердился факт отсутствия контакта между руководством и персоналом. Отсутствие разъяснительной работы по принимаемым в центре решениям. Отсутствие финансовой прозрачности труда", - перечислил несколько пунктов из списка нареканий Талгат Молдабеков.

Важным пунктом в этом списке значится и вопрос оплаты труда. В своём письме президенту коллектив указывает, что при остановке производства РФП все сотрудники производства препарата, контроля качества РФП и отделения диагностики теряют в заработной плате.

"С администрацией Центра неоднократно обсуждался данный вопрос - предложен перевод на фиксированный оклад, но этот вопрос руководством не одобрен", - говорится в обращении главе государства.

В свою очередь мониторинговая группа рекомендовала руководству Центра рассмотреть вопрос законности и обоснованности выплаты заработной платы во время остановки работы производства РВП.

В ЦЯМиО по данному вопросу отметили, что доплата - это стимулирующий компонент, который направлен на увеличение числа диагностических процедур. Поэтому во время приостановки производства фармпрепаратов выплаты прекращаются.

В первые же дни оценки работы Центра мониторинговой группой, акимат области Абай в лице Управления здравоохранения помог изыскать средства для диагностики и ремонта аппарата фасовщика РФП.

"Мы нашли инвестора, который помог нам оплатить приезд российских специалистов. Это своего рода благотворительная акция. Аппарат починили и запустили", - подчеркнул Талгат Молдабеков.

Восстановить в должности

За 8 месяцев текущего года из Центра ядерной медицины по разным причинам уволилось 5 сотрудников. По собственному желанию ушли заведующий отделением технического обеспечения Каныш Мусапиров, медицинский физик Диас Распеков, инженер по радиационной безопасности Руслан Ролланулы и инженер-химик Гульнур Тайбекова. Даурен Адильбаев уволен. Двое из них работали в ЦЯМиО с момента основания Центра ядерной медицины и внедряли передовые методы лечения.

"Ряд аппаратов действительно подлежат контролю, ответственный - Адильбаев. И он подал заявку на закуп услуг только 24 апреля. За что и был привлечён к дисциплинарной ответственности, а уволен был за халатное отношение к своим обязанностям. Нас проверила трудовая инспекция, и увольнение сотрудника не было признано незаконным", - выразила позицию директор ЦЯМиО Семея Татьяна Белихина.

Своё увольнение Даурен Адильбаев считает незаконным и хочет восстановиться в должности. В тот день, когда робот фасовщик впервые уронил флакон с радиационным препаратом, сотрудники службы радиационной безопасности не на шутку обеспокоились. Даурен Адильбаев в этот момент находился на совещании и не смог отреагировать на внештатную ситуацию сразу, телефон в этот момент был без звука.Поэтому сотрудники радиационной безопасности не могли выйти с ним на связь долгое время. Радиоактивная авария была ликвидирована незамедлительно благодаря сотрудникам, следовавшим четкому разработанному алгоритму действий.

После ликвидации аварии руководство решил возобновить производство радиофармпрепарата. К сожалению, возобновить производство не получилось, из-за ошибки защитного шкафа, где находится тот самый робот фасовщик.

Через три дня, 27 июля, Даурен получил выговор и следом строгий выговор без вложений и обоснований, а на следующий день - приказ о расторжении трудового договора по инициативе работодателя, с которым он заранее не был ознакомлен и уведомлён.

На следующий день физик-ядерщик написал заявление в трудовую инспекцию, которая после мониторинга признала первый выговор не законным. Второй приказ трудовая инспекция признала законным, как и третий. Причина увольнения – не своевременное обеспечение сотрудников дозиметрами.

"Но трудовая инспекция должна была проверить, что по моим должностным инструкциям я не обязан им предоставлять дозиметры", - пояснил Даурен Адильбаев."28 июля я пришёл на работу и узнал, что меня уволили, зайти на территорию Центра мне так и не удалось, охранник не впустил меня. Хотя день увольнения по закону считается рабочим днём. Приказ о моём увольнении подписан заместителем, который сам на себя возложил полномочия и.о. директора без соответствующего приказа от Управления здравоохранения, директор в то время находилась на больничном", - вспоминает июльские события Даурен Адильбаев.

Наш собеседник так и не получил ответ от областного акимата, куда обратился с письмом ещё 28 июля. Хотя в ведомстве пообещали, что ответят ему лично через 15 дней.

"Меня сильно волнует тот факт, что наше коллективное обращение осталось без ответа, уже полтора месяца прошло с того дня, как мы обратились к акиму области Абай Нурлану Уранхаеву. Обратились в аппарат президента. Теперь готовим открытое письмо президенту" - сообщил Даурен Адильбаев.

Фото: Альбина Халел.