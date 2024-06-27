Коллектив информационного агентства Baqkz получил благодарность президента Казахстана

Благодарность Президента Республики Казахстан в области СМИ объявлена творческому коллективу информационного агентства "Baqkz", входящему в медиакомпанию Qazcontent, передаёт BaigeNews.kz.

"Baq.kz" - это мультимедийное казахскоязычное информационное агентство, которое оперативно, взвешенно и объективно освещает события в Казахстане и мире.

Основной целью работы ресурса является создание единой казахскоязычной платформы в сети Интернет. Одновременно информационным агентством на постоянной основе ведётся работа по расширению сферы применения государственного языка.

Компания Qazcontent объединяет в себе шесть информационных ресурсов. Это новостные сайты – baigenews.kz, baq.kz и el.kz, тематические порталы – adebiportal.kz, e-history.kz и ruh.kz, а также официальный сайт премьер-министра Республики Казахстан.

Ресурсы компании доступны на трёх языках: на казахском, русском и английском языках.