Колл-центр открыли для абитуриентов, которые не смогли поступить в вузы на грант

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан объявило о запуске специального Call-центра, который поможет абитуриентам, не получившим образовательный грант на 2024-2025 учебный год, передаёт BaigeNews.

К слову, через Call-центр можно получить информацию о дополнительных грантах, возможностях снижения оплаты за обучение и других вариантах поддержки.

Контакты Call-центра:

8(7172) 69-50-69

8(7172) 69-52-92

8(7172) 69-50-71

Отметим, сall-центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.