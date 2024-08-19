Колл-центр открыли для абитуриентов, которые не смогли поступить в вузы на грант
Сегодня, 13:45
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Сегодня, 13:45Сегодня, 13:45
294Фото: stereo-news.com
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан объявило о запуске специального Call-центра, который поможет абитуриентам, не получившим образовательный грант на 2024-2025 учебный год, передаёт BaigeNews.
К слову, через Call-центр можно получить информацию о дополнительных грантах, возможностях снижения оплаты за обучение и других вариантах поддержки.
Контакты Call-центра:
8(7172) 69-50-69
8(7172) 69-52-92
8(7172) 69-50-71
Отметим, сall-центр работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.
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