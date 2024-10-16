Количество зарегистрированных в Казахстане автомобилей достигло почти 5,6 миллиона единиц

В Бюро национальной статистики сообщили, что по состоянию на 1 сентября 2024 года количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 579 400 единиц, передаёт BaigeNews.kz.

Из них 88% — легковые автомобили, 9,9% — грузовые и 2,1% — автобусы.

По годам выпуска доля автомобилей, выпущенных не более 3 лет, составляет 6,2% автопарка; эксплуатируемых от 3 до 7 лет — 13,1%; от 7 до 10 лет — 11,9%; от 10 до 20 лет — 23,8%; а доля автомобилей, произведённых более 20 лет назад, составляет 44,8%. Отмечается, что два года назад доля машин с годом выпуска более 20 лет составляла 50,8%.

В разрезе регионов количество автомобилей с годом выпуска более 20 лет больше всего в городе Алматы и Алматинской области, а также в Жамбылской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. По автомобилям с годом выпуска не более 3 лет лидируют города Алматы, Астана и Алматинская область.