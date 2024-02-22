Количество закрытых трасс выросло до 12 в Казахстане

По состоянию на 21:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 12 дорогах республиканского

значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

В области Абай закрыты три дороги общей протяжённостью 153 километра для дизельных и общественных видов автотранспорта:

"Алматы - Усть-Каменогорск" - от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанской области; "Усть-Каменогорск - Семей" - от границы Восточно-Казахстанской области до Семея; "Омск - Майкапчагай" - от села Бугаз до границы Восточно-Казахстанской области.

В Восточно-Казахстанской области перекрыты семь дорог протяжённостью 1 238 километров. В регионе столбики термометров опустились до минус 45 градусов, есть угроза самопроизвольного схода снежных лавин.

В Костанайской области ограничение введено на трассе "Жезказган - Петропавловск" - от границы Улытауской области до Аркалыка. Скопление транспорта на участке отсутствует.

В области Улытау из-за сильного ветра и понижения температуры воздуха закрыта дорога "Жезказган - Петропавловск" - от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 401 единиц техники и 727 человек.