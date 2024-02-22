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Количество закрытых трасс выросло до 12 в Казахстане

Сегодня, 21:40
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

По состоянию на 21:00 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта на 12 дорогах республиканского 
значения в четырёх областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz

В области Абай закрыты три дороги общей протяжённостью 153 километра для дизельных и общественных видов автотранспорта:

  1. "Алматы - Усть-Каменогорск" - от села Калбатау до границы Восточно-Казахстанской области;
  2. "Усть-Каменогорск - Семей" - от границы Восточно-Казахстанской области до Семея;
  3. "Омск - Майкапчагай" - от села Бугаз до границы Восточно-Казахстанской области.

В Восточно-Казахстанской области перекрыты семь дорог протяжённостью 1 238 километров. В регионе столбики термометров опустились до минус 45 градусов, есть угроза самопроизвольного схода снежных лавин. 

В Костанайской области ограничение введено на трассе "Жезказган - Петропавловск" - от границы Улытауской области до Аркалыка. Скопление транспорта на участке отсутствует.

В области Улытау из-за сильного ветра и понижения температуры воздуха закрыта дорога "Жезказган - Петропавловск" - от посёлка Улытау до границы Костанайской области.

На дорогах республиканского значения задействовано 401 единиц техники и 727 человек.

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