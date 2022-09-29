Количество уголовных дел в отношении бизнеса сократилось в пять раз - Генпрокуратура РК

Фото: Генеральная прокуратура РК

Количество уголовных дел в отношении бизнеса сократилось в пять раз. Об этом рассказал заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев, передаёт BaigeNews.kz.

Совместными усилиями все мы смогли реализовать кардинальные меры, чтобы улучшить институциональную среду для бизнеса. Речь идет не только о правоприменении, изменились и сами законы. Решили ряд вопросов, которые волновали бизнес. Провели гуманизацию 32 экономических составов, смягчили уголовные наказания по 28 статьям УК, запретили применение ареста к бизнесу по 29 составам, прекратили уголовное преследование при полном возмещении ущерба по 10 составам. Полноценно работает "трехзвенная модель уголовного процесса", - рассказал он на встрече с бизнесменами в Генпрокуратуре.

По его словам, это позволило в пять раз сократить уголовные дела в отношении бизнеса и в 2,5 раза - число арестованных. Наведен порядок в отношении проверок бизнеса. Их количество сократили в девять раз, а требования к бизнесу в проверочных листах более чем на половину

Заслон незаконному уголовному воздействию

"С прошлого года прекращено свыше тысячи досудебных расследований по фактам мошенничества, где есть гражданские правоотношения. Все они в итоге прекращены ввиду отсутствия состава преступления. Посудите сами, тысяча уголовных дел. Сколько людей вызывали на допросы, сколько потрясений?", - отметил Умиралиев.

Поэтому в сентябре 2022 года была принята инструкция, которая ограничивает правохранительные орагны в возможностях уголовного воздействия на бизнес. По его словам, на данный момент запрещено заводить дела по результатам актов проверки, ревизий и аудита, если в период сроков обжалования они не оспорены бизнесменом в суде. Также действует система административной юстиции и "презумция виновности госоргана, при которых уже аудитор должен доказать свою правоту. Только по таким актам госаудита за два года необоснованно возбуждено и затем прекращено 49 дел.

Помимо этого, запрещено начинать досудебные расследования на основании формальных (неподтвержденных) заключений штатных специалистов/криминалистов самих же органов уголовного преследования. Каждое шестое из таких дел прекращается из-за отсутствия состава преступления.

Также нелья заводить дела, связанные с получением выгоды в результате экономии средств. Но только если это не повлияло на качество работ. Исключили регистрацию в ЕРДР при наличии гражданско-правового спора. Если есть гражданский спор – значит, нет уголовного дела. Каждая сторона должна доказать свою правоту на условиях равноправия в суде.

"Теперь в течение суток надзирающий прокурор будет выносить заключение – является ли дело обоснованным. Если нет, то в течение 24 часов досудебное производство прекратят. В течение суточного срока прокуроры уже прекратили 11 уголовных дел за 2 недели. Будут на контроле и все стадии негласных следственных действий. После получения уведомления о санкционировании судом таких действий прокурор за 48 часов проверит законность их инициирования. Если негласные следственные действия необоснованные, их признают недопустимыми в качестве доказательств", - рассказал заместитель Генпрокурора.

В итоге всех этих мер в четыре раза сократились досудебные расследования в отношении предпринимателей. Если до сентября 2022 года ежедневно регистрировалось не менее четыре уголовных дел с участием бизнеса, то сейчас не более одного.

В качестве примера работы Генпрокуратуры, Жандос Умиралиев привел недавний случай из Алматы.

"По делу о рейдерстве полицейские вместе с СОБР провели обыски в офисах двух предприятий и изъяли имущество. Однако ни эти предприятия, ни имущество не были связаны с расследуемым преступлением. Лишь спустя две недели рокуратура, выявив эти нарушения, прекратила дело, тогда как за это время к предпринимателям был незаконно применен весь арсенал процессуальных действий. В отношении сотрудников начато досудебное расследование по факту превышения власти. Поэтому новые требования в Инструкции позволят вовремя выявлять, пресекать нарушения и ставить вопрос об ответственности виновных", - рассказал он.

С прошлого года проведено свыше полутора тысяч выемок и 250 обысков по тысячи делам, которые в последующем были прекращены. Теперь правоохранительным органам следует направить усилия на раскрытие фактов мошенничества, отмывание средств, строительства финансовых пирамид, то есть, бороться с реальной теневой экономикой.

Убрать барьеры для бизнеса

С 2021 года актами прокуроров отменено свыше двух тысяч незаконно наложенных запретительно-ограничительных мер, 36 тысяч административных производств на сумму 2,7 миллиарда тенге, к ответственности привлечено 1200 должностных лиц. В целом, защищены права 260 тысяч предпринимателей.

"Не секрет, что есть целые отрасли, которые сконцентрированы в руках финансово-промышленных групп. Они устанавливают для предпринимателей высокие тарифы и диктуют совершенно надуманные условия. Ярким примером является деятельность АО "Центр транспортного сервиса", которому КТЖ "подковерно раздал" свыше 600 (639) железнодорожных путей. Это привело к монополизации и 10-кратному росту тарифов на услуги перевозок. Более 4 тысяч предпринимателей были вынуждены платить высокие тарифы за провоз грузов. Принятыми мерами подъездные пути возвращены государству, тарифы снижены в 13 раз", - сообщил Умиралиев

Также факты ущемления прав предпринимателей имели место и в деятельности Комитета транспорта. Грузоперевозчики зависели от должностных лиц, выдумавших несовершенную систему распределения разрешений на международные направления. Одним отказывали в выдаче таких разрешений ввиду их отсутствия, другим раздавали "задаром".

Обращает внимание и жалобы отечественных автоперевозчиков, которые приводят данные о 10 тыс случаев перемещения по территории страны перевозчиков других государств без разрешений. Если все эти 10 тысяч подтвердятся, то государство недополучило порядка 18 миллиаодова тенге в виде административных штрафов.

"По закону в случае несогласия с налоговой налогоплательщик предоставляет пояснение, а налоговый орган, соглашается с этим, либо назначает проверки. Однако, налоговики необоснованно не принимают пояснения, приостанавливают расходные операции и блокируют банковские счета. Тем самым фактически предпринимателей вынуждают исполнить уведомление принудительно либо идти в суд. С прошлого года судами рассмотрено 445 таких исков и в 273 случаях решения налоговиков о признании уведомлений неисполненными признаны незаконными", - считает спикер.

Генрокуротура изучила вопрос и внесла акт надзора в правительство. По его мнению, такая практика должна быть прекращена.

Система автоматизированной оценки вмешательства в деятельность бизнеса

"До сегодняшнего дня никто не мог сказать достоверно и точно, какое количество бизнесменов вовлечено в орбиту уголовного преследования. Статистика формировалась только за счет восьмой главы Уголовного кодекса. Вне поля зрения оставался огромный массив других статей Уголовного кодекса. Как оценить масштабы вмешательства, если нет понимания об этом? Без достоверной статистики очень трудно выяснить истину", - рассказал Умиралиев.

По его словам, Гепрокуратура не стала усложнять задачу и взяла уже успешно реализующийся проект "Единый реестр субъектов и объектов проверок", благодаря которому прокуроры видят все данные о проверках бизнеса, а незаконные проверки пресекают еще до выхода на объект. В результате, если в 2016 году регистрировалось 240 тысяч проверок, то сейчас – 27 тысяч.

Теперь, по этому же принципу будут работать и модули ЕРАП (Единый реестр административных правонарушений) и ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований). В частности, теперь база ЕРДР не будет прикована к конкретной главе, а будет уже считать субъектов по всем статьям Уголовного кодекса.

Такая же ситуация со сведениями о предпринимателях, привлеченных к административной ответственности. Система ЕРАП интегрирована с базами Министерства нацэкономики, что позволило отказаться от ручного учета. Теперь система на основе сведений Министерства будет автоматически определять статус предпринимателя и его категорию.

Данные об уровне вмешательства в бизнес будут доступны на сайте qamqor.gov.kz.