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  • Количество учёных в Казахстане сокращается - министр науки и высшего образования
tyentusa.com Сегодня, 12:04
75
Фото: tyentusa.com

Количество учёных в Казахстане сокращается - министр науки и высшего образования

В Казахстане сокращается число учёных, передёт BaigeNews.kz. Этот факт с сожалением отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства в Нур-Султане.

"Сегодня численность учёных и исследователей составляет 21,6 тысячи человек. Если сравнить, в 2020 году было 22 665, в 2019 21 843 человека. К сожалению, у нас идёт сокращение численности учёных. Из них - 7 525 молодые учёные, это 35 процентов от общего количества учёных. На сегодня заработная плата учёных увеличена в два раза, в среднем составляет 252 тысячи тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями", - сказал Саясат Нурбек.

Для поддержки и стимулирования молодых учёных в рамках проекта "Жас ғалым" выделены 1037 грантов для молодых учёных на научные исследования и для постдокторантуры. Постдокторантам предусмотрена стипендия в размере 500 тысяч тенге. 

"Ежегодно выделяются 500 грантов на международные стажировки. В 2021 году 400 учёных были направлены в мировые научные цетры. С 2020 года ежегодно вручаются 50 премий "Лучший научный сотрудник". В 10 вузах страны созданы постдокторантуры, в диссертационные советы привлекаются ученые НИИ и других вузов. Для стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов и магистрантов создана Научная ассоциация студентов и магистрантов", - добавил Саясат Нурбек.

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#наука #ученые #Правительство РК
Сегодня, 12:04
75
Жадра Жулмухаметова Журналист

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