Количество учёных в Казахстане сокращается - министр науки и высшего образования

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В Казахстане сокращается число учёных, передёт BaigeNews.kz. Этот факт с сожалением отметил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства в Нур-Султане.

"Сегодня численность учёных и исследователей составляет 21,6 тысячи человек. Если сравнить, в 2020 году было 22 665, в 2019 21 843 человека. К сожалению, у нас идёт сокращение численности учёных. Из них - 7 525 молодые учёные, это 35 процентов от общего количества учёных. На сегодня заработная плата учёных увеличена в два раза, в среднем составляет 252 тысячи тенге. Введено прямое финансирование НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями", - сказал Саясат Нурбек.

Для поддержки и стимулирования молодых учёных в рамках проекта "Жас ғалым" выделены 1037 грантов для молодых учёных на научные исследования и для постдокторантуры. Постдокторантам предусмотрена стипендия в размере 500 тысяч тенге.