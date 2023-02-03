Количество убийств в Казахстане сократилось до восьмилетнего минимума

Фото: pixabay.com

Убийств с каждым годом становится всё меньше в Казахстане, их количество сократилось до восьмилетнего минимума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DataHub_FCBK.

В 2022 году было начато 520 досудебных расследований по статье "Убийство". Это на 59 дел (10,2 процента) меньше, чем в 2021 году, и минимум за восемь лет. Такие данные приводит комитет по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры РК.

"Количество зарегистрированных убийств сокращается непрерывно с 2017 года. Тогда оно находилось на пике – 942, или на 422 (81,2 процента) выше нынешнего уровня", - отметили аналитики.

Снижение отмечается в 12 регионах. Наиболее заметную динамику среди них показали Костанайская (-17), Восточно-Казахстанская (-17) и Алматинская (-16) области. На их долю пришлась почти треть от общего числа зарегистрированных убийств - 153.

В Алматы, где ежегодно фиксируются высокие показатели, количество подобных преступлений увеличилось на семь, до 57.