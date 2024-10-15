Количество туроператоров резко возросло в Казахстане

В Казахстане выдано 590 лицензий на осуществление туроператорской деятельности. Это более чем на 200 лицензий больше по сравнению с 2023 годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные государственного электронного реестра.

В Минтуризма уточнили, что лицензии распределены по следующим направлениям: 44 - на выездной туризм; 43 - на внутренний, въездной и выездной туризм, 503 - на внутренний и въездной туризм.