В Казахстане увеличили количество техники для борьбы с саранчой. Для доступности опрыскивателей и БПЛА сельхозпроизводителям и поставщикам услуг возмещают 25% от стоимости приобретаемой техники. Для этого в правила инвестиционного субсидирования министерства сельского хозяйства внесены изменения, передаёт BaigeNews.kz.

Информацию о подготовке к борьбе с саранчой и ход подготовки к весенним полевым работам обсудили в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, если в 2024 году для химобработок полей было использовано 247 единиц, то в 2025 – планируется в два раза больше, 443 единицы. В их числе 46 агродронов, которые министерство сельского хозяйства закупило для региональных подразделений РГП "Фитосанитария". Плюс семь обследовательских БПЛА.

"По итогам успешного пилотного проекта в Туркестанской области, где прошлой весной апробированы опрыскивание полей с агродронов и централизованный закуп услуги по закупу, транспортировке, хранению пестицидов и непосредственно самих обработок, МСХ уже внедрило закуп единой услуги по проведению фитосанитарных мероприятий по всем регионам по принципу “Один поставщик – все работы”. Это позволяет сделать привлекательным для бизнеса участие в закупе данных услуг и повысить ответственность за результат. Кроме того, мы создали привлекательные условия для фермеров и поставщиков услуг по химобработкам в части возмещения 25% от стоимости агродронов, наземных вентиляторных и штанговых опрыскивателей", — заявил Ермек Кенжеханулы.

Также на совещании рассмотрели ход подготовки регионов к весенне-полевым работам. В рамках раннего финансирования, начатого 29 ноября 2024 года, из 100 млрд тенге выделено 70 млрд тенге 671 сельхозпроизводителю. Наиболее активно этим инструментом воспользовались фермеры зерносеющих регионов: Акмолинской (15,4 млрд тенге), Костанайской (14,9 млрд тенге) и Северо-Казахстанской областей (14,5 млрд тенге). А вот в южных регионах – Туркестанской, Жамбылской областях и Жетісу, где весенние посевные работы начинаются раньше, пул заявок составляет всего 10 млрд тенге.

По предварительной информации регионов, готовность сельхозтехники к весенне-полевым работам по республике на сегодня составляет порядка 56%. При потребности семян под урожай в 2,3 млн тонн, засыпка составляет 99%.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил пересмотреть структуру посевных площадей в части уменьшения объёмов посевов пшеницы и увеличения масличных и других высокомаржинальных культур. Также он поручил максимально увеличить площади посевов элитных семян казахстанской селекции, которые показали наилучшие результаты в урожае 2024 года.

Жумангарин планирует выехать в один из южных регионов для ознакомления с ходом подготовки к весенне-полевым работам и обсуждения развития реального сектора экономики.