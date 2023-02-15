Количество сделок с жильём в Казахстане снизилось на 28 %

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В Казахстане год начался со снижения активности на рынке жилья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на krisha.kz.

В январе количество сделок по сравнению с декабрём уменьшилось на 27.7 %, до 24 294 операций.

Отрицательная динамика зафиксирована во всех областях и городах республиканского значения. Максимальное снижение — более 40 % — произошло в Туркестанской, Абайской и Акмолинской областях.

В Астане, Алматы, Шымкенте количество сделок уменьшилось за месяц на 19–30 %.

Из 24 294 сделок 18 415 были заключены по квартирам, 5 879 — по индивидуальным домам. Причём наиболее снизился интерес к квартирам: меньше на 7.6 тыс. по сравнению с декабрём. По домам уменьшение на 1.6 тыс. операций.

В январе лидерами по количеству сделок стали:

— Алматы — 5 599;

— Астана — 4 040;

— Карагандинская область — 1 972.

Меньше всего сделок совершено в области Улытау — 285.