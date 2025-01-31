Аида Балаева призвала администраторов сетевых ресурсов более тщательно контролировать поток информации и не допускать распространения непроверенных новостей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аккаунт Аиды Балаевой в Фейсбуке.

"Сейчас в интернет-пространстве активно муссируется ряд актуальных вопросов. Как показывает мониторинг, на онлайн-платформах зачастую распространяется противоправный контент, или, проще говоря, недостоверная информация. В этой связи я обращаюсь к администраторам сетевых ресурсов с призывом тщательно отслеживать свою новостную повестку, не допускать распространения непроверенных новостей и удалять противоправный контент", - написала она.

А пользователей соцсетей, в свою очередь, Балаева просит не совершать необдуманные поступки и не размещать посты и комментарии, которые по букве закона могут привести к блокировке источника информации – онлайн-платформы.