Количество противоправного контента в Казнете выросло почти в два раза
На онлайн-платформах зачастую распространяется противоправный контент.
Сегодня, 14:07
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Сегодня, 14:07Сегодня, 14:07
80Фото: pixabay.com
Аида Балаева призвала администраторов сетевых ресурсов более тщательно контролировать поток информации и не допускать распространения непроверенных новостей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аккаунт Аиды Балаевой в Фейсбуке.
"Сейчас в интернет-пространстве активно муссируется ряд актуальных вопросов. Как показывает мониторинг, на онлайн-платформах зачастую распространяется противоправный контент, или, проще говоря, недостоверная информация. В этой связи я обращаюсь к администраторам сетевых ресурсов с призывом тщательно отслеживать свою новостную повестку, не допускать распространения непроверенных новостей и удалять противоправный контент", - написала она.
А пользователей соцсетей, в свою очередь, Балаева просит не совершать необдуманные поступки и не размещать посты и комментарии, которые по букве закона могут привести к блокировке источника информации – онлайн-платформы.
"Подчеркну: наше Министерство крайне редко прибегает к запретительным мерам, учитывая, что миллионы граждан черпают новости из онлайн-платформ. Однако и администраторы сетевых ресурсов должны отдавать себе отчет и понимать, что распространение информации – это, в первую очередь, ответственность перед читателями и обществом. Статистика показывает, что за год (с 2023 по 2024гг) количество противоправного контента, выявленного в казахстанском сегменте интернета, возросло почти в два раза и достигло 116 354 материалов. Среди наиболее распространенных нарушений – пропаганда терроризма, религиозного экстремизма и наркотиков, реклама онлайн-казино, финансовых пирамид. За прошлый год на онлайн-платформах было выявлено 78 539 противоправных материалов, из которых удалено 24,3%", - добавила она.
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