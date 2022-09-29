Количество профессий на Skills Enbek расширят для казахстанцев

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Казахстанская платформа Skills Enbek и крупнейшая международная образовательная платформа Coursera стали партнёрами по развитию онлайн-обучения в Казахстане. Соответствующий меморандум был подписан в ходе Международного форума Digital Bridge 2022 в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства труда и социальной защиты населения РК.

"Соглашение о сотрудничестве направлено на расширение возможностей для наращивания знаний и навыков трудовых ресурсов, в том числе посредством интеграции платформ. Онлайн-обучение на площадках Coursera и Skills Enbек позволит казахстанцам повысить свою квалификацию, получить новые навыки и начать карьеру в новой для себя сфере", – сообщил президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" Даулет Аргандыков.

АО "ЦРТР" занимается развитием платформы онлайн-обучения Skills Enbek, которая является казахстанским аналогом международных площадок, предоставляющих доступ к курсам по принципу маркетплейса.

Начать обучение на Skills может любой казахстанец, а полученные на платформе сертификаты и навыки автоматически отражаются в резюме на Электронной бирже труда.

Платформа была запущена в 2021 году и её развитие, повышение количества и качества курсов проводится на постоянной основе. На сегодняшний день на Skills Enbek размещено 157 курсов по 109 профессиям, 72 из которых – бесплатные.

"Количество зарегистрировавшихся пользователей достигло уже более 155 тысяч человек, а успешно завершили обучение и получили сертификаты 119 тысяч человек. Из числа завершивших обучение 22 тысячи человек имеют статус безработных лиц", - говорится в сообщении.

В Министерстве труда отметили, что работа с Coursera позволит расширить базу доступных казахстанцам курсов и упростить к ним доступ.