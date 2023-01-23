Количество пользователей проводного интернета сократилось в сельской местности РК

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Количество абонентов фиксированного интернета в сельской местности в 2022 году уменьшилось на 0,8 процента, до 623,1 тысячи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Аналитической службы "Атамекен".

По данным Бюро национальной статистики, средняя плотность абонентов на 100 человек в Казахстане составила восемь. Аналитики отечают, что уровень к доступу интернета значительно разливается в зависимости от места проживания. Так, в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях возможность доступа ко всемирной сети имеют от 14 до 17 человек из 100.

А вот в Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской — всего от трёх до пяти. В статистической отчетности отмечается, что в этих регионах в прошлом году также была зафиксирована наименьшая плотность абонентов проводного Интернета в стране.