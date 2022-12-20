Количество нарушений прав учителей в Казахстане значительно сократилось

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В Казахстане значительно сократилось количество случаев нарушения прав педагогов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Если в 2021 году в Комитет по обеспечению качества в сфере образования поступило 105 обращений по несоблюдению норм закона "О статусе педагога", то в этом году зарегистрировано 67 обращений.

Сократилось и число административных дел по нарушениям прав педагогов. В прошлом году было возбуждено 56 административных дел, в 2022 году - 25. По всем из них приняты необходимые меры.

Таким образом закон, принятый в 2019 году запретил привлечение учителей к несвойственным функциям и обеспечил ответственность за истребование излишней отчетности и другие нарушения прав педагогов.

"Факты нарушения прав педагогов сведены к минимуму. То, какой была ситуация до 2019 года и какой стала после принятия закона "О статусе педагога" несопоставимо. Ввиду того, что школы находятся в ведении акиматов, раньше учителей часто привлекали к уборке общественных мест, они были в качестве "массовки" на многих мероприятиях, участвовали в ремонтных работах, подписывались на множество газет и обходили дома родителей, привлекались к другой несвойственной работе", - отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан Ернур Дауенов.

По его словам, сейчас такие случаи практически сведены на нет и уже стали исключением.