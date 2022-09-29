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  • Количество молодых граждан в Казахстане может увеличиться до 6,2 миллиона человек
pixabay.com Сегодня, 12:22
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Фото: pixabay.com

Количество молодых граждан в Казахстане может увеличиться до 6,2 миллиона человек

Поправки в некоторые некоторые законодательные акты по вопросам молодёжной политики, согласно которым предельный возраст молодёжи в Казахстане будет увеличен до 35 лет, в первом чтении одобрили депутаты мажилиса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт СЦК при президенте РК. Документ в парламенте представили министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали и член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Елнур Бейсенбаев.

Поправки коснутся Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Закона РК "О государственной молодёжной политике". В ходе работы над проектом депутаты внесли предложение увеличить предельный возраст молодёжи до 35 лет. Если норму утвердят, количество молодых граждан в Казахстане возрастёт до 6,2 миллиона человек. Разработчики законопроекта предлагают также законодательно закрепить понятия "индекс развития молодёжи", "специалист по работе с молодёжью", "социальные услуги молодёжи".

Кроме того, глава мининформации рассказал о вводе статуса временно неустроенной молодёжи – NEET. Ответственность за трудоустройство и предоставление технического и профессионального образования незанятых молодых людей предлагается возложить на соответствующие министерства. Как будет организована работа с молодёжью этой категории, рассказал Кадырали.

"Мы рассматриваем возможность разделения молодёжи NEET на четыре группы. В первую очередь, это безработная молодёжь. Выявим тех из них, кто был отчислен с обучения и не работает. Их данные берутся из центров занятости. Вторая категория – молодые люди с инвалидностью, которые могут работать, а в третьей – неактивная молодёжь с хроническими заболеваниями или зависимостью от вредных веществ. Последняя категория – молодые домохозяйки. В неё входят многодетные и матери-одиночки. Определив их количество, сформируем индекс и будем работать над трудоустройством", - рассказал министр. 

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#молодежь #законопроект #трудоустройство
Журналист
Сегодня, 12:22
165
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