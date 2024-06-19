Количество грантов на специальности в сфере транспорта могут увеличить в Казахстане

В Минтранспорта заявили о нехватке кадров по нескольким специальностям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Под председательством заместителя Премьер-Министра РК Тамары Дуйсеновой состоялось очередное заседание Национального совета по профессиональным квалификациям. На прошедшем заседании рассмотрен ход этой работы в министерствах транспорта и финансов.

Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев сообщил, что при ведомстве работают 6 отраслевых советов. Они охватывают сферы железнодорожного, водного, автомобильного транспорта и дорог, а также гражданской авиации. Ими уже разработан 101 профстандарт с охватом 711 профессий. В этом году планируется разработать еще 19 новых и актуализировать 31 существующий.

“Согласно прогнозу Минтранспорта, до 2030 года данным сферам потребуется порядка 8,8 тыс. специалистов. Сейчас кадры готовят в 49 вузах и более 280 колледжах. Вице-министр отметил, что количество учебных заведений внушительное, однако обучающихся студентов по некоторым специальностям, например, по строительству мостов и железных дорог, недостаточно. Поэтому совместно с Министерством науки и высшего образования рассматривается вопрос о перераспределении грантов”, - говорится в сообщении.

По информации вице-министра финансов Даурена Кенбеила, в курируемой сфере используется один профстандарт по специальности "бухгалтер". Его планируется актуализировать по учебным программам передовых вузов. В этой связи рассматривается вопрос обучения и сертификации студентов по международной квалификации АССА (Association of chartered certified accountants). Тем самым планируется облегчить процесс трудоустройства выпускников, которые получили диплом и подтвердили свою квалификацию.