Количество грантов для выпускников озвучили в Миннауки

Количество образовательных грантов назвали в Министерстве науки и высшего образования РК, передает BaigeNews.kz.

Будущие бакалавры могут рассчитывать на 78 219 грантов. На уровень магистратуры предусмотрено 13119, а в докторантуре – 1919 грантов. Заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Жанна Есинбаева рассказала, что абитуриенты могут ознакомиться с полным списком специальностей, опубликованным на официальном сайте Национального центра тестирования.

"Более того в целом госзаказ на подготовку кадров у нас будет составлять более 100 тысяч грантов. Туда мы включаем министерства здравоохранения, культуры и спорта. В этом году наибольшее количество грантов у нас выделяется на инженерно-технические направления подготовки. У нас имеется поручение главы государства, более 60% сориентировать на госзаказ. В этой связи инженерные и строительные науки, информационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность, естественные науки, математика и статистика - все это составляет порядка 60% от общего объёма госзаказа", - рассказала Жанна Есинбаева.

Напомним, сегодня в 14 регионах страны стартовало основное ЕНТ. В шести регионах, где произошли паводки, тестирование начнется 25 мая.