Количество грантов для поступающих в вузы увеличат в Казахстане

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Высшее образование планируют сделать более доступным для казахстанцев. Для этого до 2025 года будут увеличивать количество грантов. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства науки и высшего образования РК сообщил глава ведомства Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении министр отметил приоритетные задачи высшего образования, которые легли в основу стратегии развития министерства.

"Для доступности высшего образования предусмотрено ежегодное увеличение грантов на 5000 до 2025 года. Такая же положительная динамика по размеру стипендии", - сказал Нурбек.

Он отметил, что уже сейчас рынок труда диктует правило: знаний только в одной области недостаточно для того, чтобы быть востребованным.