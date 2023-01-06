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  • Количество грантов для поступающих в вузы увеличат в Казахстане
pixabay.com Сегодня, 20:15
226
Сегодня, 20:15
226
Фото: pixabay.com

Количество грантов для поступающих в вузы увеличат в Казахстане

Высшее образование планируют сделать более доступным для казахстанцев. Для этого до 2025 года будут увеличивать количество грантов. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства науки и высшего образования РК сообщил глава ведомства Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении министр отметил приоритетные задачи высшего образования, которые легли в основу стратегии развития министерства.

"Для доступности высшего образования предусмотрено ежегодное увеличение грантов на 5000 до 2025 года. Такая же положительная динамика по размеру стипендии", - сказал Нурбек.

Он отметил, что уже сейчас рынок труда диктует правило: знаний только в одной области недостаточно для того, чтобы быть востребованным.

"Для этого всё масштабнее используется принцип междисциплинарного подхода при подготовке кадров. Ежегодное увеличение контингента студентов стимулирует конкуренцию среди вузов и приводит к многообразию их образовательных программ. Для синхронизации рынка труда и образования нами начата работа по разработке региональных карт профессий на основе форсайт-сессии среди ППС вузов и анализа регионального рынка", – заявил глава ведомства.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 20:15
226
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