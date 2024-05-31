Количество грантов для молодых учёных увеличат в Казахстане

На встрече с учёными в Алматы президент Казахстана перечислил меры поддержки, оказываемые представителям научной среды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Я не раз говорил о том, что важно повышать авторитет человека труда в обществе. За последние пять лет в этом направлении была проделана большая работа. Внесены поправки в соответствующие законы. Повышена заработная плата. Были приняты и другие меры социальной поддержки трудящихся. Их деятельность заслуженно отмечается государственными наградами. Благодаря такой всесторонней поддержке значительно повысился статус работников различных отраслей. Не бывает плохих профессий. Государству важны и нужны все профессии. Человека, достигшего мастерства в своём деле, обязательно ждёт успех. В конечном счёте, следует широко и повсеместно пропагандировать трудолюбие и стремление к повышению профессиональной квалификации. Именно эти ориентиры позволят нам стать конкурентоспособной нацией", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также рассказал о финансовой помощи учёным.

"Мы постоянно заявляем о необходимости поддержки наших учёных. И это не пустословие. Государство принимает конкретные меры. В ближайшие два года ещё раз будет увеличено количество грантов на исследования молодых учёных. Будет выделено 18 миллиардов тенге из бюджета. В прошлом году 284 молодых учёных получили жильё. В этом году по моему поручению им будет выделено ещё 200 квартир. Мы продолжим оказывать такие конкретные меры поддержки научного сообщества в целом", - заверил президент.

На встрече также выступили президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев, заместитель председателя Совета молодых учёных при Национальной академии наук Шахислам Лайсханов.