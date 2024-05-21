Количество ДТП со смертельным исходом снизилось вдвое в Казахстане

Строительство современных магистралей положительно влияет на дорожную безопасность в стране. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Если 15 лет назад на дорогах мы теряли свыше четырёх тысяч граждан, то сейчас в два раза меньше. На отдельных участках магистральных дорог смертность сократилась более чем в шесть раз. К примеру, на трассе "Астана – Щучинск" после её реконструкции, увеличения количества полос до шести, а также обустройства разделительной полосы количество летальных исходов при ДТП снизилось с 75 до 12 в год", – сказал Кайсар Султанбаев.

Снижение аварийности отмечается также на новых автомагистралях по направлениям "Астана – Павлодар – Семей", "Астана – Караганда".

По информации представителя МВД, основная часть дорог в стране построена по устаревшим стандартам. Это двухполосные трассы шириной не более семи метров. Дороги первой категории, с четырьмя и более полосами движения, составляют всего два процента.

Спикер отметил, что необходимо обеспечить реконструкцию более шести тысяч километров дорог с расширением количества полос и обустройством разделительной полосы.