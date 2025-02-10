10 февраля 2025 года по инициативе прокурора города Темиртау Армана Омарова состоялось совещание, посвящённое вопросам профилактики преступности и повышения общественной безопасности, передаёт BaigeNews.kz. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов, местных исполнительных органов и общественных организаций.

Прокуратура города представила анализ криминогенной обстановки за 2024 год. Отмечено общее снижение уровня преступности на 6,5%. Вместе с тем зафиксирован рост таких правонарушений, как мошенничество, наркопреступления и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Особую обеспокоенность вызывает увеличение числа ДТП, совершённых водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Участники совещания подчеркнули важность комплексного подхода к профилактике правонарушений. Ключевыми направлениями названы работа с группами риска, правовое просвещение, усиление контроля в проблемных зонах и развитие программ социальной адаптации.

Заместитель прокурора города Бектас Омарбеков представил анализ причин роста отдельных видов преступлений и предложил меры по их предупреждению. По итогам встречи приняты совместные решения, направленные на усиление межведомственного взаимодействия и повышение эффективности профилактической работы.