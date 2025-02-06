В Казахстане за пять лет увеличилось количество дошкольных образовательных организаций. Об этом свидетельствуют данные статистики, передаёт BaigeNews.kz.

С 2019 по 2023 год таких объектов стало больше на 763 единицы, или на 7,2%. Если в 2019 году в стране функционировало 10 583 организации, то в 2023-м их число достигло 11 346.

Из общего числа дошкольных учреждений 5 791 находятся в государственной собственности, а 5 555 – в частной. За пять лет доля частных организаций значительно возросла на 29,2%, в то время как количество государственных организаций сократилось на 7,9%.

Детских садов в 2019 году было 6 633, а в 2023-м - 8 276. Это также привело к увеличению числа мест в организациях на 22,9%.

Однако наблюдается снижение количества мини-центров. Если в 2019 году их было 3 950, то в 2023 году – 3 070, что свидетельствует о сокращении на 880 единиц.

Число детей, посещающих дошкольные учреждения, в 2023 году составило 984,9 тысячи человек. Это подтверждает растущий интерес к дошкольному образованию в Казахстане.