Количество дел по особо тяжким преступлениям возросло в Казахстане - Генпрокуратура

В Казахстане наблюдается снижение преступности на 11 процентов - с 157 473 до 140 272 случаев. Однако растёт количество особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в Комитете по правовой статистике и специальным учётам Генпрокуратуры, передаёт BaigeNews.kz.

По тяжким преступлениям снижение произошло на 14,9 процента (с 44 106 до 37 548 случаев); по преступлениям средней степени тяжести - на 12,6 процента (с 67 340 до 58 874); по преступлениям небольшой степени тяжести - на четыре процента (с 22 741 до 21 826).

На 15,7 процента (с 2 241 до 2 593) возросли дела по особо тяжким преступлениям.

В рамках надзора за следствием прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 254 лиц. 824 человека освобождены прокурорами из служебных помещений (449) и изоляторов (375).

Количество нарушений конституционных прав граждан в уголовном процессе сократилось на 22,7 процента (с 578 до 447).

97 лиц оправданы судом.