Количество больных диабетом в Казахстане увеличилось в два раза за 10 лет
Бесплатную помощь от государства в борьбе с болезнью получают более 430 тысяч человек.
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В мире стремительно растёт заболеваемость сахарным диабетом. Это подтвердили масштабные исследования, проведённые в 200 странах с участием более 141 миллиона пациентов. В анализе участвовали и казахстанские учёные. Их труд опубликован в авторитетном журнале The Lancet. В Минздраве Казахстана по запросу редакции BaigeNews.kz представили актуальные данные о количестве больных диабетом и помощи, которую государство оказывает этим людям.
В регистре диспансерных больных, по данным на начало октября, состоят 516 564 казахстанцев с диабетом. Десять лет назад их было вдвое меньше - 261 105.
Инсулинонезависимым диабетом (второго типа) в РК болеют 486 853 человек (94,2%), на инсулине находятся 29 711 человек. Показатель на 100 тысяч населения – 315,8 (в 2022 году было 265,3, в 2023-м – 273,1).
"Прирост заболевших год от года происходит на 8-10% по сахарному диабету 2 типа (34 000 случаев выявили в 2023 году) и 5% по диабету 1 типа (1 329 случаев в прошлом году)", - сообщили в Минздраве.
Более наглядно рост отражён в таблице.
|
|
|
|
Период
|
Сахарный диабет инсулинозависимый (Е10)
|
Сахарный диабет инсулинонезависимый (Е11)
|
2014
|
15.362
|
245.743
|
2015
|
16.068
|
256.487
|
2016
|
17.231
|
275.736
|
2017
|
18.136
|
293.287
|
2018
|
19.010
|
310.365
|
2019
|
23.949
|
343.856
|
2020
|
23.896
|
353.428
|
2021
|
23.299
|
382.857
|
2022
|
24.172
|
401.265
|
2023
|
27.760
|
439.546
|
9 мес 2024*
|
29.693
|
486.986
|
|
|
Заметим, что это только те люди, которые встали на учёт и получают помощь от государства. Необследованных может быть гораздо больше.
В Минздраве отметили, что cахарный диабет входит в десятку высокозатратных расходов. Доля от общего объёма финансирования на его лечение составляет 21% (45,34 миллиарда тенге). Ежегодно больным требуется всё больше лекарств, увеличение плана закупа происходит 24%.
Казахстанцев с СД в рамках ГОБМП обеспечивают 23 наименованиями инсулина и 14 медизделиями. В прошлом году 433 604 гражданам выдали препараты на 45,5 миллиарда тенге. Годом ранее сумма была скромнее - 38 миллиардов тенге.
Значительный прирост прирост по сумме обеспечения и количеству пациентов - у больных диабетом второго типа - 404 873 больных и 38,3 миллиарда тенге соответственно.
В 2024 году на эти цели выделено 56,3 миллиарда тенге, в 2025-м потребность уже 70 миллиардов тенге.
"В рамках Национальной скрининговой программы в Казахстане проводят профилактические осмотры, в том числе на сахарный диабет. Ежегодно исследования на ранее выявление болезни проходят около 1,6 миллиона человек. У 10% выявляют признаки гипергликемии", - сообщили в Минздраве.
При подозрении на сахарный диабет врачи рекомендуют гражданам пройти обследование у врача общей практики поликлинике по месту регистрации с последующей консультацией врача - эндокринолога.
С данными о диабете, которые шокировали казахстанских учёных, можно ознакомиться по ссылке.