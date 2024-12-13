В мире стремительно растёт заболеваемость сахарным диабетом. Это подтвердили масштабные исследования, проведённые в 200 странах с участием более 141 миллиона пациентов. В анализе участвовали и казахстанские учёные. Их труд опубликован в авторитетном журнале The Lancet. В Минздраве Казахстана по запросу редакции BaigeNews.kz представили актуальные данные о количестве больных диабетом и помощи, которую государство оказывает этим людям.

В регистре диспансерных больных, по данным на начало октября, состоят 516 564 казахстанцев с диабетом. Десять лет назад их было вдвое меньше - 261 105.



Инсулинонезависимым диабетом (второго типа) в РК болеют 486 853 человек (94,2%), на инсулине находятся 29 711 человек. Показатель на 100 тысяч населения – 315,8 (в 2022 году было 265,3, в 2023-м – 273,1).

"Прирост заболевших год от года происходит на 8-10% по сахарному диабету 2 типа (34 000 случаев выявили в 2023 году) и 5% по диабету 1 типа (1 329 случаев в прошлом году)", - сообщили в Минздраве.

Более наглядно рост отражён в таблице.

Период Сахарный диабет инсулинозависимый (Е10) Сахарный диабет инсулинонезависимый (Е11) 2014 15.362 245.743 2015 16.068 256.487 2016 17.231 275.736 2017 18.136 293.287 2018 19.010 310.365 2019 23.949 343.856 2020 23.896 353.428 2021 23.299 382.857 2022 24.172 401.265 2023 27.760 439.546 9 мес 2024* 29.693 486.986

Заметим, что это только те люди, которые встали на учёт и получают помощь от государства. Необследованных может быть гораздо больше.

В Минздраве отметили, что cахарный диабет входит в десятку высокозатратных расходов. Доля от общего объёма финансирования на его лечение составляет 21% (45,34 миллиарда тенге). Ежегодно больным требуется всё больше лекарств, увеличение плана закупа происходит 24%.

Казахстанцев с СД в рамках ГОБМП обеспечивают 23 наименованиями инсулина и 14 медизделиями. В прошлом году 433 604 гражданам выдали препараты на 45,5 миллиарда тенге. Годом ранее сумма была скромнее - 38 миллиардов тенге.

Значительный прирост прирост по сумме обеспечения и количеству пациентов - у больных диабетом второго типа - 404 873 больных и 38,3 миллиарда тенге соответственно.

В 2024 году на эти цели выделено 56,3 миллиарда тенге, в 2025-м потребность уже 70 миллиардов тенге.

"В рамках Национальной скрининговой программы в Казахстане проводят профилактические осмотры, в том числе на сахарный диабет. Ежегодно исследования на ранее выявление болезни проходят около 1,6 миллиона человек. У 10% выявляют признаки гипергликемии", - сообщили в Минздраве.

При подозрении на сахарный диабет врачи рекомендуют гражданам пройти обследование у врача общей практики поликлинике по месту регистрации с последующей консультацией врача - эндокринолога.

С данными о диабете, которые шокировали казахстанских учёных, можно ознакомиться по ссылке.