Количество авиарейсов между Казахстаном и Великобританией увеличат

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Авиационные власти Казахстана и Великобритании договорились об увеличении количества авиарейсов между странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК. Переговоры проходили в Лондоне 24 и 25 мая

В результате количество разрешённых рейсов между Казахстаном и Великобританией увеличили:

между Астаной и любым пунктом в Великобритании до семи раз в неделю;

между Алматы и любым пунктом в Великобритании до семи раз в неделю;

до семи грузовых рейсов в неделю на нерегулярной основе, включая пятую степень свободы воздуха, согласно внедренного режима "открытое небо" в Казахстане.

Теперь до конца 2023 года "Эйр Астана" планирует увеличить количество выполняемых полётов в Лондон до семи рейсов в неделю. По ранее действующим договорённостям казахстанский авиаперевозчик мог до 15 июня 2023 года выполнять прямые рейсы по маршруту Алматы – Лондон – Алматы с частотой пять рейсов в неделю.

"Важность и сложность переговоров заключалась в том, что срок действующих договорённостей, по которым выполнялись рейсы авиакомпании "Эйр Астана", истекал. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, авиакомпания "Эйр Астана" была бы вынуждена отменить часть рейсов по маршруту Алматы – Лондон", - говорится в сообщении.