Количество аварий на теплосетях зимой надеются снизить чиновники в Павлодарской области

На 80 процентов готовы к отопительному сезону в Павлодарской области. Его планируют начать в середине сентября. В Управлении энергетики и ЖКХ области сообщили, причин для срыва нет, в частности и по Экибастузу. При этом объём работ по ремонту сетей предстоит большой, и чиновники распланировали его на ближайшие два года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Павлодаре в этом году занимаются одним крупным проектом, связанным с отопительным сезоном. Практически полностью перекрыли центральную улицу Камзина. Здесь ведут строительство тепломагистрали. Не только меняют старое на новое, но и увеличивают диаметр трубы. Чиновники надеются таким образом улучшить температурные параметры более чем в 250 многоэтажках города, а также в нескольких социальных объектах.

Вместе с тем после случившейся в ноябре 2022 года аварии на Экибастузской ТЭЦ продолжают уделять особое внимание городу горняков. По информации Управления энергетики и ЖКХ, к новому отопительному сезону будут готовы шесть котлов. Этого более чем достаточно для качественного обогрева. Из резерва правительства выделено финансирование на реконструкцию еще одного котла и строительство водопровода.

"В Павлодарской области только сетей теплоснабжения ремонтируется 33 с половиной километра. Из них 80 процентов мы уже сделали. Остались крупные проекты, как по улице Камзина в Павлодаре. В Экибастузе проекты ТМ-1, ТМ-3 и в Аксу участок внутриквартальной тепловой сети. По Экибастузу и Аксу практически от 60 до 80 процентов реализовано, в Павлодаре почти 98 процентов. Единственное, конечно, остается благоустройство. На сентябрь это переходит, но в любом случае благоустройство в этом году сделаем", - сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области Ержан Иманзаипов.

По прогнозам синоптиков, аномалий осенью и в начале зимы не ожидают. Обычно отопительный сезон в регионе начинается ближе к 20 сентября, пока ориентир на эти же сроки.

В Павлодаре продолжают устранять последствия гидравлических испытаний. Без порывов при проверке труб на прочность не обошлось, часть жителей многоэтажек на сегодня остаются без горячего водоснабжения. Залатать дыры в трубах обещают в ближайшие две-три недели.

"С 2022 года по поручению акима области проводим ремонт внутриквартальных тепловых сетей после гидравлических испытаний за счёт бюджетных средств. По итогам этих работ у нас уменьшается количество технологических нарушений в течение отопительного периода на внутриквартальных сетях. Если условно взять, в 2022-2023 годы было 209 технологических нарушений, в 2023-2024 годы - 170. Мы видим динамику", - отметил Ержан Иманзаипов.

По информации чиновников, в Павлодаре после зимы вновь приступят к обновлению сетей. Перекопанными окажутся несколько внутриквартальных участков, также в промзоне города будут реконструировать тепломагистраль.

На ТЭЦ-1 ведётся модернизация бойлерной, что должно снизить дефицит тепла, но всё равно полностью решить проблему нехватки не удастся.