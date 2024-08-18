  • 18 Августа, 13:55
  • BAIGENEWS

Колесо обозрения с людьми загорелось в Германии

Сегодня, 03:18
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал SHOT Сегодня, 03:18
Сегодня, 03:18
609
Фото: Telegram-канал SHOT

Колесо обозрения с людьми в кабинках загорелось во время фестиваля в Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Возгорание колеса обозрения произошло во время фестиваля "Хайфилд" в немецком городе Лейпциг. Две кабинки вспыхнули, когда там находились люди. 

По словам экстренных служб, пострадало более 30 человек – в основном они надышались дымом. Минимум два человека получили серьёзные травмы, они находятся в тяжёлом состоянии. Причины произошедшего выясняются. 

Видео: Telegram-канал SHOT

Самое читаемое

Наверх