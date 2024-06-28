Колебания курса тенге: подорожают ли продукты в Казахстане

Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты на фоне колебания курса тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы работаем со странами назначения импорта - экспорта в тех валютах, которых с ними контрактуемся, то есть если это Россия, соответственно "тенге – рубль", а если Китай – то "юань – тенге". В летний период мы видим дефляционные процессы, я кстати говоря, хочу сказать, что по итогам пяти месяцев у нас впервые дефляция - 0,1% по социально-значимым продуктам питания. А они очень сильно влияют на продуктовую инфляцию. И мы видим, что сегодня, если брать цифры по продуктовой и непродуктовой инфляции, и по услугам, то наименьший индекс цен мы видим именно по продуктовой группе", - сказал в кулуарах Мажилиса Арман Шаккалиев.